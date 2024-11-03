Алексей Терещенко: «Вашингтону» и Овечкину был нужен сильный центральный нападающий. Появился габаритный и мощный Протас – сразу пошла игра и результаты»
Команда Спенсера Карбери одержала восемь побед в первых десяти матчах сезона и повторила клубный рекорд по количеству набранных очков за этот отрезок.
«Я уже говорил, что «Вашингтону» и Овечкину нужен сильный центральный нападающий. Вот сейчас такой появился, сразу пошла игра и результаты.
Протас – габаритный, мощный парень. Играя с Сашей, который отдает и забивает, он и сам раскрывается. Недаром тренер хвалит Овечкина, причем как за игру в атаке, так и в обороне.
Однозначно, «Вашингтон» изменился по сравнению с прошлым сезоном. Видно, как они прессингуют, подкатываются с клюшками, везде успевают. Да, есть шероховатости, но без них никуда.
Самое главное – команда здорово играет, выполняет требования штаба, в том числе и Саша», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
«Вашингтон» выиграл 8 из 10 матчей в сезоне и идет на 2-м месте на Востоке. По проценту набранных очков – на 1-м
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