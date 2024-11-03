Овечкин – 1-й в XXI веке и 4-й в истории НХЛ игрок, набравший 3+ очка в двух матчах подряд в возрасте 39 лет и старше

Александр Овечкин повторил историческое достижение для игроков НХЛ старше 39 лет.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» российский форвард «Вашингтона » набрал 3 (2+1) очка. Перед этим он также заработал 3 балла за результативность в игре с «Монреалем» (6:3).

Овечкин стал первым в XXI веке и четвертым в истории лиги хоккеистом, набравшим 3 и более очков в двух играх подряд в возрасте 39 лет и старше.

Подобное достижение покорялось только Жану Рателлю (по 2 матча в сезонах-1980/81 и 1979-80), Горди Хоу (2 игры в сезоне-1968/69) и Тиму Хортону (2 игры в сезоне-1968/69).

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