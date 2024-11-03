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Овечкин – 2-й игрок «Вашингтона», набравший 2+ очка в 3 матчах подряд в возрасте 39+ лет

Александр Овечкин набрал не менее 2 очков в 3-м матче НХЛ подряд.

39-летний капитан «Вашингтона» забросил шайбу и сделал передачу в игре с «Коламбусом» (6:1, 2-й период).

Он стал вторым игроком в истории «Кэпиталс», набравшим не менее 2 баллов в 3 матчах подряд в возрасте 39 лет или старше.

Ранее это удалось Адаму Оутсу (3 матча в сезоне-2001/02).

Всего в нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра Овечкина 12 (6+6) очков в 10 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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