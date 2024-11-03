«Вашингтон» забил 5+ голов в 1-м периоде впервые с марта 2008 года
«Вашингтон» забил 5 голов в 1-м периоде впервые с 2008 года.
«Кэпиталс» проводят матч регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:1, 2-й период).
В 1-м периоде «Вашингтон» забросил 5 шайб. Авторами голов стали Алексей Протас, Коннор Макмайкл, Эндрю Манджипани, Александр Овечкин и Ник Дауд.
«Кэпиталс» забили не менее 5 голов в первом периоде в 13-й раз в истории франшизы и впервые с 3 марта 2008 года (6 голов против «Бостона»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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