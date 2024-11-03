«Вашингтон» забил 5+ голов в 1-м периоде впервые с марта 2008 года

«Вашингтон» забил 5 голов в 1-м периоде впервые с 2008 года.

«Кэпиталс» проводят матч регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (5:1, 2-й период).

В 1-м периоде «Вашингтон » забросил 5 шайб. Авторами голов стали Алексей Протас , Коннор Макмайкл, Эндрю Манджипани, Александр Овечкин и Ник Дауд.

«Кэпиталс» забили не менее 5 голов в первом периоде в 13-й раз в истории франшизы и впервые с 3 марта 2008 года (6 голов против «Бостона»).