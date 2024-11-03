Сучков о 4:2 со СКА: «У соперника несколько новичков из НХЛ приехало, одно удовольствие играть. У всех глаза горели, хотели победить»
– Приятно играть с таким соперником, такая классная атмосфера сегодня была, полный дворец и очень хорошо, что порадовали болельщиков.
Интересная игра получилась, у соперника несколько новичков из НХЛ приехало. Одно удовольствие играть.
– Настраивались как-то особенно на СКА, как на лидера чемпионата?
– Ну не пришлось кого-то именно настраивать, все понимали накал матча, и кто к нам приехал. Тут не нужно было никаких лишних слов, у всех глаза горели, все хотели победить.
– Какую игру ожидали от соперника?
– Активную. Они создают плотность, только получили шайбу и идут быстрее, где-то быстрее отдать, где-то бросить. Хороший прессинг у них.
– Что поменяли в своей игре после прошлого матча?
– Наверное, старт как минимум. Все были готовы, нас подготовили. Ну и опять же, с такой командой если быть расслабленным, то можно получить и опозориться дома.
– Как можете описать свой гол?
– Да просто решил пойти на ворота, там удачный отскок и решил просто бросить, удачно попал. Мне важно было забить в такой игре, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков.
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