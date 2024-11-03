Сучков о 4:2 со СКА: «У соперника несколько новичков из НХЛ приехало, одно удовольствие играть. У всех глаза горели, хотели победить»

Егор Сучков прокомментировал победу в матче против СКА (4:2).

– Приятно играть с таким соперником, такая классная атмосфера сегодня была, полный дворец и очень хорошо, что порадовали болельщиков.

Интересная игра получилась, у соперника несколько новичков из НХЛ приехало. Одно удовольствие играть.

– Настраивались как-то особенно на СКА, как на лидера чемпионата?

– Ну не пришлось кого-то именно настраивать, все понимали накал матча, и кто к нам приехал. Тут не нужно было никаких лишних слов, у всех глаза горели, все хотели победить.

– Какую игру ожидали от соперника?

– Активную. Они создают плотность, только получили шайбу и идут быстрее, где-то быстрее отдать, где-то бросить. Хороший прессинг у них.

– Что поменяли в своей игре после прошлого матча?

– Наверное, старт как минимум. Все были готовы, нас подготовили. Ну и опять же, с такой командой если быть расслабленным, то можно получить и опозориться дома.

– Как можете описать свой гол?

– Да просто решил пойти на ворота, там удачный отскок и решил просто бросить, удачно попал. Мне важно было забить в такой игре, – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Егор Сучков.