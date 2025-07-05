Андрей Миронов: «Здорово, что Жамнов продлил контракт, я доволен под его руководством. Мне хочется оставаться в «Спартаке». Все очень нравится»
Андрей Миронов высказался о новом контракте «Спартака» с Алексеем Жамновым.
Клуб продлил соглашение с 54-летним специалистом на три года.
«Здорово, что Алексей Юрьевич продлил контракт со «Спартаком» на три года. Я доволен работать под его руководством.
Мне хочется оставаться в «Спартаке», учитывая какие условия предоставляет Олег Леонидович Усачев для команды. Мне все очень нравится», – сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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