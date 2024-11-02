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  • Ротенберг о 2:4 от «Салавата»: «СКА заигрывался в атаке. Мы забросили больше всех шайб в КХЛ – это факт. Ребята почувствовали, что могут каждому забивать по 8, наверное. Но это не так»
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Ротенберг о 2:4 от «Салавата»: «СКА заигрывался в атаке. Мы забросили больше всех шайб в КХЛ – это факт. Ребята почувствовали, что могут каждому забивать по 8, наверное. Но это не так»

Роман Ротенберг высказался после матча против «Салавата Юлаева» (2:4).

– Хочу в первую очередь отметить хоккейный праздник на трибунах, полные трибуны. Мы благодарны болельщикам обеих команд – хоккейная атмосфера. Понимали, что сегодня будет именно такой яркий матч.

«Салават Юлаев» хорошо играет с шайбой. Наша команда тоже любит играть с шайбой, поэтому получился обоюдоострый матч. Мы пропустили шайбы из-за собственных ошибок – это наша командная дисциплина, которую нам нужно улучшать с каждым матчем. Мы в команде поговорили об этом. Уверен, что ребята все прекрасно понимают, и такого в будущем не повторится.

А так, была очень хорошая игра – поздравляю «Салават Юлаев» с победой. В это же время было бы, наверное, намного интереснее, если бы Миша Воробьев в конце реализовывал момент и забил в пустой угол. Но это хоккей, лучше до такого не доводить.

И всегда важна реализация: не забиваешь ты – забивают тебе. Так и получилось в концовке. Хочу поблагодарить соперника, болельщиков. А мы сейчас вернемся к нашим принципам, к тем требованиям, которые нам приносят победы. И в следующей игре покажем совершенно другой хоккей.

– Масса пропущенных контратак, особенно во втором периоде. С чем это связываете?

– Это командная дисциплина – переигранные смены. Мы заигрывались в атаке. Вы знаете, что мы забросили больше всех шайб в лиге – это факт. Наверное, ребята почувствовали, что могут каждому сопернику забивать по восемь. Но это не так – мы прекрасно это понимаем.

Нужно улучшить командную дисциплину. Убрать переигранные смены, играть на команду – и все получится.

– Что думаете об удалениях Деанджело и Кузнецова? Будете с ними обсуждать это индивидуально?

– Я со всеми обсуждаю индивидуально, общаюсь с каждым игроком нашей команды. У нас хорошая коммуникация с каждым игроком, мы уже это обсудили.

Я всегда говорю и буду говорить, против любой мотивации работает командная дисциплина. Побеждает дисциплина. Сегодня нам не хватило элементарной дисциплины, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
logoСалават Юлаев
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
logoЭнтони Деанджело
logoМихаил Воробьев
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