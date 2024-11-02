Ротенберг о 2:4 от «Салавата»: «СКА играет настолько хорошо, насколько позволяет соперник. Нужно хладнокровно относиться к своим моментам и не переигрывать смены»

Роман Ротенберг высказался об игре СКА в матче против «Салавата Юлаева» (2:4).

– Не слишком ли просто сегодня сыграл СКА для такого подбора исполнителей? Исполнителей мирового уровня, как вы говорите. Кажется, команда способна на большее.

– Я согласен с вами – будем тренироваться. Но мы играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник. Надо отметить «Салават Юлаев » – они сегодня сыграли очень хорошо.

– Кажется, что ключевым моментом этой игры стал промах Сергея Толчинского во втором периоде. Это сыграло на психологии?

– Нет, не сыграло. Переигранные смены – вот что сыграло против СКА. Когда хоккеист проводит на льду по две минуты, заигрывается в зоне атаки… Я не имею в виду конкретные фамилии, говорю в целом – это нам нужно убрать.

Соперники такого ждут и будут ждать, что мы заиграемся в атаке, захотим разыграть красивые комбинации. Да, это правильно, но есть командная игра. И реализация моментов. Нужно хладнокровно, спокойно относиться к своим моментам – дорожить ими. И не переигрывать смены.

И еще не удаляться – тяжело проявить себя из штрафного бокса. Ни один хоккеист в мире еще из штрафного бокса себя не проявил. Поэтому лучше быть на льду – особенно, как вы сказали, игрокам мирового уровня. Лучше на льду это доказывать – меньше слов, больше дела.

За любую провокацию надо наказывать голами. За любую, даже если ее нет. Всегда важнее забить голы и порадовать своих болельщиков. Потому что штрафным боксом мы никого не порадуем. Это сто процентов, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

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