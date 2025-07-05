Ковальчук о лучшем российском игроке на сегодня: «Если Овечкина вынести за скобки, то Капризов. Кирилл сейчас в самом соку, он универсальный хоккеист»

Илья Ковальчук назвал лучшего российского хоккеиста на сегодняшний день.

– Лучший российский хоккеист на сегодняшний день?

– Если брать ребят из моего поколения, то Овечкин . Если Сашу вынести за скобки, то, на мой взгляд, это Кирилл Капризов . Это универсальный игрок. Он здорово играет как в обороне, так и в атаке.

Он забивает, создает моменты и делает лучше всех ребят, с кем играет. Кирилл сейчас в самом соку. Если бы мне нужно было строить вокруг кого-то команду, то я бы выбрал именно Кирилла, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук .