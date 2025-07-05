Ковальчук о лучшем российском игроке на сегодня: «Если Овечкина вынести за скобки, то Капризов. Кирилл сейчас в самом соку, он универсальный хоккеист»
Илья Ковальчук назвал лучшего российского хоккеиста на сегодняшний день.
– Лучший российский хоккеист на сегодняшний день?
– Если брать ребят из моего поколения, то Овечкин. Если Сашу вынести за скобки, то, на мой взгляд, это Кирилл Капризов. Это универсальный игрок. Он здорово играет как в обороне, так и в атаке.
Он забивает, создает моменты и делает лучше всех ребят, с кем играет. Кирилл сейчас в самом соку. Если бы мне нужно было строить вокруг кого-то команду, то я бы выбрал именно Кирилла, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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