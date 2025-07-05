Голдобин о сезоне «Спартака»: «Я расстроен, грустно, хотели большего достичь. В серии с «Салаватом» опыта не хватило, наверное»
Николай Голдобин высказался о результатах «Спартака» в сезоне-2024/25.
Клуб завершил выступление в Кубке Гагарина-2025, уступив «Салавату Юлаеву» 3-4.
– Какие у вас ощущения от минувшего сезона?
– Давно меня такое никто не спрашивал. Я расстроен, грустно. Хотели большего достичь.
Всегда хочешь чего-то большего в жизни. Поэтому чего расстраиваться? Все нормально. Есть еще следующие сезоны, дай бог, хорошие.
– Чего не хватило, чтобы все-таки сломить «Салават»?
– Мы вели в серии 3-1, поэтому не хватило просто опыта, наверное. И где-то потерпеть не хватило. Вот и все, – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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