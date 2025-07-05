Легков о том, сможет ли Овечкин забить 1000 голов в НХЛ: «Ему все по силам. Невероятные вещи происходят именно с такими людьми»
Александр Легков высказался о том, что Овечкин может забить 1000 голов в НХЛ.
6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.
– Как думаете, сможет ли Александр добраться до планки в 1000 голов в НХЛ?
– Судя по тому, как он добирался до этой планки, мне кажется, ему все по силам. Невероятные вещи происходят именно с такими людьми.
Я думаю, ему все по силам. Будем болеть и переживать за него, – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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