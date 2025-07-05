Легков о том, сможет ли Овечкин забить 1000 голов в НХЛ: «Ему все по силам. Невероятные вещи происходят именно с такими людьми»

Александр Легков высказался о том, что Овечкин может забить 1000 голов в НХЛ.

6 апреля капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

– Как думаете, сможет ли Александр добраться до планки в 1000 голов в НХЛ?

– Судя по тому, как он добирался до этой планки, мне кажется, ему все по силам. Невероятные вещи происходят именно с такими людьми.

Я думаю, ему все по силам. Будем болеть и переживать за него, – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.