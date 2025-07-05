Медведев о Ларионове: «Неслучайно его называют Профессором – помимо таланта это еще понимание игры. Уверен, что он будет успешно работать в СКА»

Александр Медведев поделился ожиданиями от работы Игоря Ларионова во главе СКА.

«Игорь Ларионов уже работал в тренерском штабе СКА. Да, пускай это было короткое время, но сейчас он вернулся туда, где фактически начинал свою тренерскую карьеру.

Неслучайно его называли и называют Профессором – помимо его таланта это еще понимание игры. Если мы посмотрим, какую игру он ставил в «Торпедо», то можно сказать, что она была симпатичной, атакующей. То есть это практически та игра, в которую любит играть СКА.

Уверен, что он будет успешно работать в клубе из Санкт-Петербурга», – сказал бывший председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Ларионов уже работал в СКА. Как это было