Медведев о Ларионове: «Неслучайно его называют Профессором – помимо таланта это еще понимание игры. Уверен, что он будет успешно работать в СКА»
Александр Медведев поделился ожиданиями от работы Игоря Ларионова во главе СКА.
«Игорь Ларионов уже работал в тренерском штабе СКА. Да, пускай это было короткое время, но сейчас он вернулся туда, где фактически начинал свою тренерскую карьеру.
Неслучайно его называли и называют Профессором – помимо его таланта это еще понимание игры. Если мы посмотрим, какую игру он ставил в «Торпедо», то можно сказать, что она была симпатичной, атакующей. То есть это практически та игра, в которую любит играть СКА.
Уверен, что он будет успешно работать в клубе из Санкт-Петербурга», – сказал бывший председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости