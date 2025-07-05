Анисин о драке «Витязя» с «Трактором»: «Назаров пришел: «Панара, Аниська, отдыхаете». И пять тафгаев вместо нас. У них была проблема с катанием, играли в «Салочки»: Челябинск убегал»

Михаил Анисин поделился воспоминаниями о тафгаях «Витязя».

– Помнишь драку с Челябинском, когда Андрей Викторович Назаров пришел в раздевалку после второго периода? Говорит: «Все, Панара , Аниська, отдыхаете». Мы пригорюнились с Темой. Нам-то надо хоккей как бы показывать, а тут все, присели. Марков, Трощинский тоже все, хорош.

И на английском языке: пятерка пошла первая. У нас все пять тафгаев. Мирасти, Яблонски , Тарнаски , Веро... И пятеро вместо нас должны были выйти. Там Челябинск вообще ничего не понял. Пять тафгаев. Ну и все, понеслось.

На самом деле, у наших тафгаев была проблема с катанием. И такой момент интересный был. Играли в «Салочки»: Челябинск убегал, а катаются они хорошо, а эти их поймать не могут. Наши их вылавливали и так, и сяк. Потом все-таки кого-то поймали, вдвоем, наверное, схватили. Драка. Вратарь с вратарем. У нас еще Мэтт Дэлтон был вратарь, канадец. А там был Гарнетт, по-моему.

Как доигрывали, я уже не помню. Нам быстрее бы доиграть эту игру.

– Теперь такое уже не увидишь. Любая драка – уже дисквалификации и так далее.

– Тогда тоже была дисквалификация. Они сидели, у нас этих тафгаев было как дров за баней. Там были ребята боевитые и без них, – сказал экс-нападающий «Витязя» Михаил Анисин.

В концовке матча «Витязь» – «Трактор» состоялась массовая драка