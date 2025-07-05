Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал о своей любви к хоккею.

– Вы думаете о том, что будете делать после завершения карьеры?

– Пока не заглядываю, надеюсь, что еще много времени смогу уделять любимому виду спорта и ближайшие лет 10-15 об этом не задумываться.

Люблю смотреть многие виды спорта, а участвовать не всегда получается. Если побаловаться – падел или теннис.

Любимый вид спорта для просмотра после футбола – это хоккей. Слежу и за нашим чемпионатом, и, если в НХЛ что-то интересное происходит, тоже стараюсь следить.

К счастью, получилось посетить один из матчей финала КХЛ , были в Ярославле на одном из матчей, там очень любят хоккей. Вспоминаю – и мурашки. К сожалению, не получилось сходить на финал, но ребята отправляли видео.

– Какие ощущение перед стартом нового сезона?

– Новый сезон всегда кажется чем-то новым, с небольшим приятным мандражом к этому относишься. Ждем с нетерпением и большим удовольствием начало сезона.

Будем стараться, чтобы наши болельщики после матчей просыпались с хорошим настроением, – сказал футболист «Локомотива » Сергей Пиняев.