Сушинский о стиле Ги Буше: «Авангард» играл в этот хоккей с Хартли. Он жесткий, но это дает результат»

Максим Сушинский высказался о перспективах «Авангарда» в сезоне-2025/26.

– У «Авангарда» произошло серьезное усиление. Можно ли сказать, что он сейчас главный претендент на Кубок Гагарина?

– На бумаге фаворитом можно назвать любого. Нужно смотреть команду в сезоне. Сейчас сложно что-то говорить.

– Стиль Ги Буше может привести их к трофею?

– Омск играл с Хартли в этот хоккей, поэтому ничего удивительного нет. Я думаю, что ребятам это нравится. Да, он жесткий, но это дает результат, – сказал бывший президент «Авангарда » Максим Сушинский .