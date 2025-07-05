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Сушинский о стиле Ги Буше: «Авангард» играл в этот хоккей с Хартли. Он жесткий, но это дает результат»

Максим Сушинский высказался о перспективах «Авангарда» в сезоне-2025/26.

– У «Авангарда» произошло серьезное усиление. Можно ли сказать, что он сейчас главный претендент на Кубок Гагарина?

– На бумаге фаворитом можно назвать любого. Нужно смотреть команду в сезоне. Сейчас сложно что-то говорить.

– Стиль Ги Буше может привести их к трофею?

– Омск играл с Хартли в этот хоккей, поэтому ничего удивительного нет. Я думаю, что ребятам это нравится. Да, он жесткий, но это дает результат, – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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