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Ротенберг о Кузнецове в игре с «Салаватом»: «Это был последний раз, когда он неоправданно удаляется. Со следующего матча он будет еще больше играть на команду. Мы это уже обсудили»

Роман Ротенберг прокомментировал игру Евгения Кузнецова против «Салавата».

Нападающий СКА не набрал очков в игре против «Салавата Юлаева» (2:4) в Уфе. Он завершил матч с 14 минутами штрафа. В 3-м периоде форвард получил 2+10 за оскорбление судей и неспортивное поведение.

– С чем связываете то, что Кузнецов сегодня провел неудачный матч? 

– Я ждал этот вопрос.

– Вот он.

– Контроль эмоций. Он 10 лет играл в НХЛ, жил в другой стране. Долго не был в Уфе. Когда Евгений здесь играл в последний раз в «Салавате» еще Сапрыкин, по-моему, был.

– Виктор Николаевич [Козлов] играл.

– Виктор Николаевич играл и Сапрыкин играл. Такой состав был, очень мощный. Сейчас для Кузнецова всегда что-то новое, каждый день что-то новое. Думаю, сегодняшняя игра – это хороший урок для Кузнецова и всей команды. Мы станем только сильнее.

Кузнецов понимает, как он может улучшить свою игру. В первую очередь мы говорим даже не про игру, а про дисциплину. Думаю, это был последний раз, когда он неоправданно удаляется.

Бывают оправданные удаления, как в матче с «Локомотивом», когда Демидов выходил один в ноль в конце игры – чтобы игрок не забил. А Кузнецов будет еще больше играть на команду, начиная со следующего матча. Мы это уже обсудили, проговорили, мы друг друга понимаем. У нас хороший контакт, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Кузнецов подставил СКА: обругал судью и получил большое удаление

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
logoСалават Юлаев
logoСКА
logoВиктор Козлов
logoОлег Сапрыкин
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
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