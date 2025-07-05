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  • Михаил Сергачев: «Вратарь – это больше 25% команды. Когда на тебя летит шайба со скоростью 200 км/ч, нужно иметь стальную закалку. Мне кажется, в спорте нет ничего сложнее»
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Михаил Сергачев: «Вратарь – это больше 25% команды. Когда на тебя летит шайба со скоростью 200 км/ч, нужно иметь стальную закалку. Мне кажется, в спорте нет ничего сложнее»

Михаил Сергачев отметил, что не хотел бы, чтобы его сын стал голкипером.

– Как проходит межсезонье?

– В целом спокойно, если не брать созвоны, встречи. Я уже тренируюсь. С семьей время провожу.

– Вы играли в «Лужниках» в падел?

– Я играл в теннис. Для меня теннис – эстетичный красивый вид спорта. Любимый игрок – Роджер Федерер. Смотреть на него одно удовольствие. К сожалению, не попал на его игры.

Был на финале US Open, где Даня Медведев проиграл, к сожалению. Я бы очень хотел, чтобы мой ребенок играл в теннис, но это моя мечта, он сам решит.

– Вы бы не хотели, чтобы он пошел по вашим стопам?

– Если он будет нападающим, тогда да. Если защитник или вратарь – другая история. Нападающие – креативные люди, вышел – забил, все тебя любят.

– А Бобровский?

– Чтобы быть вратарем, нужно быть особенным человеком. Когда на тебя летит шайба (со скоростью) 200 км/ч, нужно иметь стальную закалку. Я бы не хотел, чтобы в моего ребенка так летела шайба.

Мне кажется, нет ничего сложнее в спорте, чем вратарь, может, в ММА что‑то есть. Вратарское дело – это очень тяжело. Я бы сказал, что вратарь – это больше 25% команды – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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