Дыняк о победе 6:2: «Автомобилист» показал хороший хоккей, но «Ак Барс» оказался чуть сильнее. У команды стоит задача побеждать в каждом матче»

Никита Дыняк прокомментировал победу над «Автомобилистом».

«Ак Барс» выиграл со счетом 6:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вы превзошли «Автомобилист» по прессингу и скорости, согласны?

– Мы уважаем каждого соперника. «Автомобилист» показал хороший хоккей, но мы оказались чуть сильнее.

– Игра вашего звена лучше вписывается в стиль нового главного тренера?

– У команды стоит задача побеждать в каждом матче.

– Какой момент можете назвать ключевым? Отыгрались и повели в две шайбы?

– Да, наверное, именно этот момент стал переломным. Но не мне судить – мы трудились на протяжении всего матча, старались играть в атаку.

Бывало, что «Автомобилист» хорошо закрывал нас в зоне, но мы грамотно оборонялись.

– Все голы были заброшены в ходе комбинаций. Команда не ищет легких путей, делает ставку на эффектность?

– Мы стараемся играть от простого, от своих ворот, через короткий пас. Где-то стараемся сыграть на контратаках.

Ребята здорово разыгрывали, в том числе в большинстве, молодцы, – сказал нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк.