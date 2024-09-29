Дыняк о победе 6:2: «Автомобилист» показал хороший хоккей, но «Ак Барс» оказался чуть сильнее. У команды стоит задача побеждать в каждом матче»
«Ак Барс» выиграл со счетом 6:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Вы превзошли «Автомобилист» по прессингу и скорости, согласны?
– Мы уважаем каждого соперника. «Автомобилист» показал хороший хоккей, но мы оказались чуть сильнее.
– Игра вашего звена лучше вписывается в стиль нового главного тренера?
– У команды стоит задача побеждать в каждом матче.
– Какой момент можете назвать ключевым? Отыгрались и повели в две шайбы?
– Да, наверное, именно этот момент стал переломным. Но не мне судить – мы трудились на протяжении всего матча, старались играть в атаку.
Бывало, что «Автомобилист» хорошо закрывал нас в зоне, но мы грамотно оборонялись.
– Все голы были заброшены в ходе комбинаций. Команда не ищет легких путей, делает ставку на эффектность?
– Мы стараемся играть от простого, от своих ворот, через короткий пас. Где-то стараемся сыграть на контратаках.
Ребята здорово разыгрывали, в том числе в большинстве, молодцы, – сказал нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк.
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