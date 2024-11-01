Форвард «Ак Барса» Дыняк: «Футбол мне не нравится, не очень хорошие отношения с ним. Если бы он был частью разминки, мы бы мертвыми на лед выходили»

Никита Дыняк из «Ак Барса» рассказал, что не любит футбол.

– Казань – хоккейный город?

– Тут очень много других спортивных команд! С футболом у меня не очень хорошие отношения, правда. Я уважаю абсолютно всех спортсменов, но футбол мне не нравится.

– В хоккее футбол — это лишь часть разминки.

– Если бы футбол действительно был частью разминки, мы бы мертвыми на лед выходили! Мы просто выходим мячик попинать, не более, – сказал форвард «Ак Барса » Никита Дыняк .

Яруллин о болельщиках: «В Челябинске больше внимания к хоккею, город живет этим. В Казани есть футбол, баскетбол и волейбол»