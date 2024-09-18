Лукоянов об «Ак Барсе»: «Смотрел матч против «Металлурга». Команда меня удивила, как-будто это был клуб из Высшей лиги. Игру было неинтересно смотреть»

Артем Лукоянов оценил игру «Ак Барса» в матче против «Металлурга» (2:0).

Ранее нападающий перешел в «Юнисон» после 13 сезонов в «Ак Барсе ».

– За «Ак Барсом» следите?

– Смотрел последний матч против «Металлурга ». Команда меня очень удивила, как-будто это была команда из Высшей лиги. Если честно, матч было смотреть неинтересно.

А так, слежу персонально за Никитой Дыняком и Дмитрием Кателевским, с которыми я играл в прошлом сезоне. Интересно, как они там сейчас без меня будут играть.

– Как они вам?

– Пока очень не очень, как говорил Дмитрий Квартальнов (улыбается).

– Потому что вас с ними нет?

– Думаю, просто только начало сезона, ребята еще найдут себя. Кателевский уже должен без моих подсказок играть, Дыняку я всегда говорил, если он будет работать, все будет хорошо. Не надо обращать внимание на то, получается или нет. Самое главное, чтобы он не забывал, что он силовой игрок. Через работу все придет.

– А в целом общаетесь с кем-то из «Ак Барса»?

– Я пока отстранился от всего и полностью сконцентрировался на тренировках, хоккее. Ем, тренируюсь и отдыхаю – такой распорядок у меня. Но если кто-то напишет, то я всегда отвечу, – сказал нападающий «Юнисона » Артем Лукоянов .