  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лукоянов об «Ак Барсе»: «Смотрел матч против «Металлурга». Команда меня удивила, как-будто это был клуб из Высшей лиги. Игру было неинтересно смотреть»
4

Лукоянов об «Ак Барсе»: «Смотрел матч против «Металлурга». Команда меня удивила, как-будто это был клуб из Высшей лиги. Игру было неинтересно смотреть»

Артем Лукоянов оценил игру «Ак Барса» в матче против «Металлурга» (2:0).

Ранее нападающий перешел в «Юнисон» после 13 сезонов в «Ак Барсе».

– За «Ак Барсом» следите?

– Смотрел последний матч против «Металлурга». Команда меня очень удивила, как-будто это была команда из Высшей лиги. Если честно, матч было смотреть неинтересно.

А так, слежу персонально за Никитой Дыняком и Дмитрием Кателевским, с которыми я играл в прошлом сезоне. Интересно, как они там сейчас без меня будут играть.

– Как они вам?

– Пока очень не очень, как говорил Дмитрий Квартальнов (улыбается).

– Потому что вас с ними нет?

– Думаю, просто только начало сезона, ребята еще найдут себя. Кателевский уже должен без моих подсказок играть, Дыняку я всегда говорил, если он будет работать, все будет хорошо. Не надо обращать внимание на то, получается или нет. Самое главное, чтобы он не забывал, что он силовой игрок. Через работу все придет.

– А в целом общаетесь с кем-то из «Ак Барса»?

– Я пока отстранился от всего и полностью сконцентрировался на тренировках, хоккее. Ем, тренируюсь и отдыхаю – такой распорядок у меня. Но если кто-то напишет, то я всегда отвечу, – сказал нападающий «Юнисона» Артем Лукоянов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoВХЛ
logoАртем Лукоянов
logoНикита Дыняк
logoДмитрий Кателевский
logoХК Юнисон-Москва
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Артем Лукоянов: «Ак Барс» забрал мою форму, так что летом не мог кататься на льду, только на земле занимался. Потом за свой счет ее выкупил, клюшки – тоже»
18вчера, 13:20
Артем Лукоянов: «ВХЛ – более скоростная лига, чем КХЛ. Здесь люди в основном бегают, бьются, толкаются, играют без головы»
4вчера, 09:20
«Юнисон» одержал первую победу в ВХЛ – над «Нефтяником» (4:1). Лукоянов и Кирилл Петров набрали по 3 очка – 2+1 и 1+2
416 сентября, 03:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Северсталь» примет «Торпедо»
219 минут назад
Форварду «Ванкувера» Джошуа диагностировали рак яичек. Он перенес операцию и пропустит старт тренировочного лагеря
2сегодня, 06:17
Александр Кожевников: «Все говорят только про СКА и ЦСКА. Что сделать, такая журналистика. Ротенберг забил шайбу через ногу – и сразу же там. Читаю и удивлюсь»
9сегодня, 05:59
Губерниев об Овечкине: «Уверен, он побьет рекорд Гретцки. Саша способен еще несколько лет играть на самом высоком уровне, радовать всю планету своим мастерством»
5сегодня, 05:46
Гендиректор «Салавата» о том, что Кузьмин получил перелом позвоночника: «Пока не могу это подтвердить. Нужно дополнительное обследование. Понимаем, что лечиться он будет долго»
1сегодня, 05:21
Кожевников о погоне Овечкина за Гретцки: «Азия и Африка ждут его рекорда. Весь мир ждет. У него большой шанс сделать это, лишь бы травм не было»
20сегодня, 04:25
«Даллас» продлил контракт с Линделлем на 5 лет. Кэпхит 30-летнего защитника – 5,25 млн долларов
6вчера, 20:46
КХЛ. ЦСКА одолел «Динамо», «Салават» обыграл «Авангард», «Сибирь» победила «Нефтехимик», «Адмирал» забил 7 голов «Куньлуню»
207вчера, 18:56
Никитин одержал 400-ю победу в КХЛ. У Билялетдинова – 437, Знарка – 440. Лидер – Квартальнов (552)
6вчера, 18:44
«Металлург» опустился на последнее место на Востоке. «Нефтехимик» идет первым
19вчера, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Рябыкин: «С учетом травм Ткачева и Буше «Авангард» обречен быть домашней командой на данном этапе. Дело в психологии»
20 минут назад
Канарейкин об Овечкине: «Величайший игрок современного хоккея, который навсегда будет на вершине в истории этого спорта. Желаю ему добиться намеченной цели – вечного рекорда Гретцки»
26 минут назад
Мирошниченко, Суздалев, Тринеев, Алексеев и Осипов примут участие в тренировочном лагере «Вашингтона»
32 минуты назад
Рябыкин об игре «Салавата»: «У Уфы нет такой глубины состава, как у Магнитогорска или Омска. Но звено североамериканцев хорошо сформировано и ведет за собой, давая результат»
1сегодня, 04:59
Миронов о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «За Сашу не переживаю, он спокойно привыкнет к нашему хоккею! Но пусть рекорд Гретцки сначала побьет»
4сегодня, 04:54
Охотюк о том, в чем КХЛ превосходит НХЛ: «Здесь секторы фанатов, болельщики на гостевые матчи приезжают. Такого там нет, там тихо, а здесь громко»
2сегодня, 04:37
«Даллас» продлил защитника Харли на 2 года с кэпхитом 4 млн долларов. У него было 47 очков и «+28» в 79 играх в прошлом сезоне
6сегодня, 03:05
Якупов о травме Кузьмина: «Надеюсь, Глеб с божьей помощью поправится как можно скорее! Берегите себя🙏»
2вчера, 21:06
Кудашов об 1:3 с ЦСКА: «Равная игра. Удаления и большинство-меньшинство подвели «Динамо». Мы искали моменты, в обороне не отсиживались»
5вчера, 20:28
Воробьев о 3:1 с «Динамо»: «Хорошая игра, это похоже на ЦСКА, который мы хотим видеть – забили в большинстве, поставили точку в финальной контратаке»
4вчера, 20:14