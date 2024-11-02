Порядин набрал очки в 6-м матче подряд. У форварда «Спартака» 6+6 на отрезке
Павел Порядин набрал очки в 6-м матче Фонбет Чемпионата КХЛ подряд.
Нападающий «Спартака» сделал передачу в игре с «Сочи» (4:0), продлив свою результативную серию до 6 матчей.
На этом отрезке Павел Порядин набрал 12 (6+6) баллов.
Всего на его счету 20 (11+9) очков в 19 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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