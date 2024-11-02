Порядин набрал очки в 6-м матче подряд. У форварда «Спартака» 6+6 на отрезке

Павел Порядин набрал очки в 6-м матче Фонбет Чемпионата КХЛ подряд.

Нападающий «Спартака » сделал передачу в игре с «Сочи » (4:0), продлив свою результативную серию до 6 матчей.

На этом отрезке Павел Порядин набрал 12 (6+6) баллов.

Всего на его счету 20 (11+9) очков в 19 играх сезона.