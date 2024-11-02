Жамнов об игре Принса после травмы: «Тяжеловато, пропустил много матчей. Нужно еще время, чтобы вкатился»
Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче против «Сочи» (4:0).
– Выиграли, молодцы. Рад, что дисциплинировано сыграли в обороне. Готовимся к следующей игре.
– Как вам игра Принса после такого долгого отсутствия?
– Ясно, что тяжеловато, пропустил много игр. Нужно еще время, чтобы вкатился. Плюс здесь лед мягкий, ему было непросто. Но в целом – молодец, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Шейн Принс сегодня впервые принял участие в матче после того, как восстановился от травмы. Он не играл с 5 октября.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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