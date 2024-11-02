Вратарь «Спартака» Николаев сделал шатаут, отразив 24 броска в матче с «Сочи»

Вратарь Дмитрий Николаев помог «Спартаку» победить «Сочи» (4:0).

24-летний голкипер отразил все 24 броска по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это второй шатаут Дмитрия Николаева в нынешнем сезоне.