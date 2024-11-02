Зубов о 0:4 от «Спартака»: «Неудачная игра «Сочи». И по счету, и по содержанию. Моментами создавали возможности для взятия ворот, но этого было недостаточно»
Сергей Зубов высказался после матча со «Спартаком» (0:4).
«Неудачная игра нашей команды. И по счету, и по содержанию.
Моментами создавали возможности для взятия ворот, но этого было недостаточно.
Те ошибки, которые мы допускаем в своей зоне, такие команды, как «Спартак», всегда наказывают. Завтра разберемся, будем готовиться к повторной встрече», – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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