Зубов о 0:4 от «Спартака»: «Неудачная игра «Сочи». И по счету, и по содержанию. Моментами создавали возможности для взятия ворот, но этого было недостаточно»

Сергей Зубов высказался после матча со «Спартаком» (0:4).

«Неудачная игра нашей команды. И по счету, и по содержанию.

Моментами создавали возможности для взятия ворот, но этого было недостаточно.

Те ошибки, которые мы допускаем в своей зоне, такие команды, как «Спартак », всегда наказывают. Завтра разберемся, будем готовиться к повторной встрече», – сказал главный тренер «Сочи » Сергей Зубов .