Торторелла о критике в адрес Мичкова: «Я объясняю, как все работает. Он только начинает понимать, что такое НХЛ. В КХЛ не играют 4 матча за 6 дней с такими соперниками»
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» 19-летний форвард сыграл 13 минут 56 секунд – наименьший показатель в сезоне.
Тренер «Филадельфии» заявил, что Мичков «совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры».
«Ему 19 лет, он играет в лучшей лиге мира и только начинает понимать, что такое НХЛ в плане скорости, времени, пространства и всего остального.
У него будут некоторые проблемы при игре «5 на 5». Мы ожидаем этого, но если увидим ту же ошибку в плане неполной концентрации на игре...
В КХЛ не играют четыре матча за шесть дней. Не играют с такими соперниками, как здесь. Я был с ним предельно честен в этом вопросе – он пропустит немного игрового времени и посмотрит игру.
Я не кричу на него, а просто говорю, как все работает. Если я считаю, что другие ребята справляются, а у тебя повторяющиеся трудности в одних и тех же ситуациях, тебе придется немного посидеть и понаблюдать. Вот и все», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
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