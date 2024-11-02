Торторелла о критике в адрес Мичкова: «Я объясняю, как все работает. Он только начинает понимать, что такое НХЛ. В КХЛ не играют 4 матча за 6 дней с такими соперниками»

Джон Торторелла прокомментировал критику в адрес Матвея Мичкова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» 19-летний форвард сыграл 13 минут 56 секунд – наименьший показатель в сезоне.

Тренер «Филадельфии » заявил , что Мичков «совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры».

«Ему 19 лет, он играет в лучшей лиге мира и только начинает понимать, что такое НХЛ в плане скорости, времени, пространства и всего остального.

У него будут некоторые проблемы при игре «5 на 5». Мы ожидаем этого, но если увидим ту же ошибку в плане неполной концентрации на игре...

В КХЛ не играют четыре матча за шесть дней. Не играют с такими соперниками, как здесь. Я был с ним предельно честен в этом вопросе – он пропустит немного игрового времени и посмотрит игру.

Я не кричу на него, а просто говорю, как все работает. Если я считаю, что другие ребята справляются, а у тебя повторяющиеся трудности в одних и тех же ситуациях, тебе придется немного посидеть и понаблюдать. Вот и все», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла .