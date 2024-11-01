Канарейкин о критике Тортореллы в адрес Мичкова: «Что Матвей из себя представляет? Талантливый парень, но не звездный мальчик. Джон способствует его развитию»

Федор Канарейкин высказался о критике Джона Тортореллы в адрес Матвея Мичкова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса » 19-летний форвард сыграл 13 минут 56 секунд – наименьший показатель в сезоне.

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил , что Мичков «совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры».

«Ну а как без критики? Что Мичков из себя представляет? Да, талантливый парень, но не звездный мальчик пока. Ему надо много трудиться и все подтягивать.

Это первый сезон, и он там только первые шаги делает, хотя они устойчивые – это радует. Клуб создал ему прекрасные условия, там рассчитывают на долгое сотрудничество с ним. «Филадельфия» его будет всячески раскручивать как звезду, на которой будет строиться будущее команды.

Мичков уехал в раннем возрасте, и это тоже успех в плане развития таланта. Многое по этой жизни прошел, пережил трагедию отца, все выдержал, переборол.

Он пришел за мечтой и будет всячески ее реализовывать. А Торторелла способствует его развитию. Конечно, он будет ругать его, направлять, хвалить, гладить, то есть будет делать все для того, чтобы парень являлся лидером.

А сезон длинный, и понятно, что в 19 лет в каждом матче забивать Матвей не сможет. Но если он будет выдавать такую серийность, как в начале сезона, то это будет здорово», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин .

Мичков – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff, Цыплаков – 4-й