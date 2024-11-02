Березкин – 3-й игрок со 100+ очками в КХЛ, родившийся в XXI веке. Он набирает баллы в 11 играх подряд – 3-й игрок «Локомотива» с таким достижением
Максим Березкин – 3-й игрок со 100+ очками в КХЛ, родившийся в XXI веке.
23-летний форвард «Локомотива» отметился результативной передачей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2 Б).
В текущем сезоне у него стало 19 (6+13) очков в 22 играх при полезности «+13». За карьеру в лиге с учетом плей-офф – 100 (29+71) баллов в 231 игре.
До Березкина из игроков, родившихся с 01.01.2001 и позже отметки 100 очков достигли только защитник Александр Никишин (157, «Спартак» и СКА) и форвард Арсений Грицюк (150, «Авангард» и СКА).
Добавим, что текущая результативная серия Березкина составляет 11 матчей (3+9 на отрезке). Он 3-й игрок ярославского клуба с таким достижением в лиге. У Павола Демитры была серия из 12 игр (4+13 на отрезке), у Йозефа Вашичека – из 11 (6+10) на отрезке.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба КХЛ
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