Деанджело о зарплате Никишина: «Иногда игроки идут на жертвы, чтобы помочь команде. Это показывает, насколько он хороший капитан и лидер»

Энтони Деанджело назвал Александра Никишина лидером СКА.

Петербургский клуб перед приходом американского защитника переподписал контракт с Никишиным с понижением заработной платы.

– Знаете, что Александр Никишин пошел на сокращение зарплаты, чтобы вы влезли под потолок?

– Да. Это показывает, что мы все хотим побеждать. Я очень ценю это. Это показывает, насколько он хороший капитан и лидер. Не просто так он один из лучших игроков КХЛ .

– Вас удивил такой поступок?

– Нет. Иногда игроки идут на жертвы, чтобы помочь своей команде побеждать, – сказал Энтони Деанджело .