Деанджело о зарплате Никишина: «Иногда игроки идут на жертвы, чтобы помочь команде. Это показывает, насколько он хороший капитан и лидер»
Энтони Деанджело назвал Александра Никишина лидером СКА.
Петербургский клуб перед приходом американского защитника переподписал контракт с Никишиным с понижением заработной платы.
– Знаете, что Александр Никишин пошел на сокращение зарплаты, чтобы вы влезли под потолок?
– Да. Это показывает, что мы все хотим побеждать. Я очень ценю это. Это показывает, насколько он хороший капитан и лидер. Не просто так он один из лучших игроков КХЛ.
– Вас удивил такой поступок?
– Нет. Иногда игроки идут на жертвы, чтобы помочь своей команде побеждать, – сказал Энтони Деанджело.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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