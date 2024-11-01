Три игрока СКА – в числе лучших хоккеистов октября в КХЛ. Заврагин – новичок месяца, Плотников стал лучшим форвардом, Никишин – защитником, Подъяпольский – вратарем
Три игрока СКА вошли в число лучших хоккеистов октября в КХЛ.
Новичком месяца стал 19-летний голкипер Егор Заврагин, перешедший из «Сочи». В октябре он провел 9 матчей и одержал 8 побед, отражая 93,3% бросков при коэффициенте надежности 2,06.
Лучшим нападающим стал Сергей Плотников. На его счету 14 (10+4) очков в 12 играх прошлого месяца.
Защитником месяца назван Александр Никишин, набравший 10 очков в 12 матчах при полезности «плюс 13».
Лучшим вратарем был признан Владислав Подъяпольский из «Лады», одержавший пять побед в семи матчах. Он сделал 95,4% сэйвов при коэффициенте надежности 1,52.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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