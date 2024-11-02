Бабаев об обмене Заседы: «Когда все сплотились вокруг задачи, что парню нужно продолжать играть, нашли компромисс, который всех устроил»
Агент Матвея Заседы прокомментировал обмен игрока в «Авангард» из «Спартака» .
«Договоренности мы достигли тяжело, со скрипом. Сам по себе вопрос Матвея был очень сложный. Я благодарен Олегу Усачеву, с которым совместно решали этот вопрос, а также руководству «Авангарда», а именно Евгению Забуге, который все время был причастен к этой непростой задаче, не терял оптимизма, помогал самому Матвею.
Для Заседы это было тяжелое время, но Забуга был в контакте с ним, говорил о заинтересованности омского клуба, что он нужен команде.
Переговоры были сложными, но знаете, когда все сплотились вокруг единой задачи, что парню нужно продолжать играть в хоккей, нашли наконец компромисс, который всех устроил. Очень рад, что все успешно завершилось», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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