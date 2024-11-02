Никитин после 3:2 с «Ак Барсом»: «Не думаю, что календарь у «Локомотива» сложнее, чем у остальных. Уже говорим ребятам, что идет подготовка к плей-офф»

Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» (3:2 Б).

– Плотная игра уровня плей-офф. Очень довольны, что такой матч сыграли и выиграли. Без характера и мастерства здесь было не обойтись. Не вся игра прошла ровно, были перепады. Здесь нужно добавлять.

– Почему сегодня не сыграл Александр Радулов?

– У него было небольшое повреждение, это не секрет. Игры идут через день, и я не думаю, что Александр хотел в Казани что-то доказать. Мы сконцентрировались на нашей внутренней кухне, здесь не было никакой подоплеки.

– Что говорил Радулов во время буллитной серии партнерам?

– Он подсказывал партнерам. В хоккее всегда важны психология и мастерство: забить в решающий момент, дать совет. Конечно, Александр всегда может подсказать что-то молодым ребятам.

– Можно ли сказать, что в ноябре «Локомотив» пройдет проверку на прочность своим календарем?

– Не думаю, что он сложнее, чем у остальных команд. Весь сезон календарь получается тяжелым. Мы уже сейчас ребятам говорим, что идет подготовка к плей-офф. Надо относиться к этому так.

– Определяющий фактор сегодняшнего матча – игра вратарей?

– Без вратаря вообще сложно на что-то рассчитывать. Согласен, что голкиперы здорово сыграли, но решающих факторов было много что с нашей стороны, что у «Ак Барса». Характер, индивидуальное мастерство, уровень физической подготовки: все это немаловажно.

– Игроки «Локомотива» сознательно жестко играли с вратарем «Ак Барса»?

– Нет. Слишком много желания было у ребят, игра получилась очень эмоциональной. Где-то допустили ошибки, но на таком попадаться нежелательно.

– Почему так мало сыграл Егор Сурин? Какой видите его роль в команде?

– Все видят, что он растет по игре. Он полностью отработал прошлый матч, довольно серьезный. Тут не каждый взрослый хоккеист такие нагрузки выдержит, когда игры идут одна за другой.

Наша задача не проверять его, а развивать, и тогда он поможет нашей команде, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .