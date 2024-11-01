Радулов не сыграет с «Ак Барсом из-за ротации. У форварда «Локомотива» нет повреждения
Александр Радулов не сыграет с «Ак Барсом» из-за ротации состава.
По данным «Чемпионата», 38-летниий нападающий «Локомотива» пропустит сегодняшний матч Фонбет Чемпионата КХЛ в Казани из-за ротации состава. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Повреждений у Радулова нет, ранее форвард не участвовал в утренней раскатке ярославцев. «Локомотив» вызвал из фарма нападающего Даниила Тесанова.
В нынешнем сезоне Александр Радулов провел 21 матч и набрал 12 (7+5) очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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