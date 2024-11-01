У «Локомотива» 7-я победа подряд – обыграли «Ак Барс» по буллитам. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ

«Локомотив» одержал 7-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Ак Барс » со счетом 3:2 Б.

Это 7-я подряд победа ярославской команды в регулярном чемпионате. У клуба лишь 4 поражения в 23 играх.

«Локомотив » занимает первое место в Западной конференции и общей таблице лиги, набрав 40 очков после 23 матчей.

У «Ак Барса» 2-е поражение в 5 последних играх. Команда тренера Анвара Гатиятулина с 25 очками в 19 играх идет 3-й на Востоке.