Никитин после 3:2 со СКА: «Хороший первый период у «Локомотива», концовка третьего – настоящий хоккей. Радулов – спортсмен от бога, родители дали ему талант, он им пользуется»

Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над СКА (3:2).

– Какой период понравился и не понравился?

– Первый период хороший, концовка третьего – настоящий хоккей. Во втором было много сумбура с обеих сторон, нужно уметь играть в таких условиях.

Стараемся поздравлять друг друга делами, больше делать, меньше говорить. Хотелось бы, чтобы из ребят кто‑то тоже уже задумывался о тренерской карьере, это тоже жизнь.

– Насколько велика роль Радулова в победе?

– Саня – профессионал, спортсмен от бога. Родители дали ему талант, он им пользуется.

– Насколько появление Радулова перестроило стиль игры?

– Можно много говорить про стиль, но такой задачи [поменять его] не было. Надо было, чтобы у Сани с командой появилась «химия», – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .