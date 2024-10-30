  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин после 3:2 со СКА: «Хороший первый период у «Локомотива», концовка третьего – настоящий хоккей. Радулов – спортсмен от бога, родители дали ему талант, он им пользуется»
3

Никитин после 3:2 со СКА: «Хороший первый период у «Локомотива», концовка третьего – настоящий хоккей. Радулов – спортсмен от бога, родители дали ему талант, он им пользуется»

Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над СКА (3:2).

– Какой период понравился и не понравился?

– Первый период хороший, концовка третьего – настоящий хоккей. Во втором было много сумбура с обеих сторон, нужно уметь играть в таких условиях.

Стараемся поздравлять друг друга делами, больше делать, меньше говорить. Хотелось бы, чтобы из ребят кто‑то тоже уже задумывался о тренерской карьере, это тоже жизнь.

– Насколько велика роль Радулова в победе?

Саня – профессионал, спортсмен от бога. Родители дали ему талант, он им пользуется.

– Насколько появление Радулова перестроило стиль игры?

– Можно много говорить про стиль, но такой задачи [поменять его] не было. Надо было, чтобы у Сани с командой появилась «химия», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoСКА
logoИгорь Никитин
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о 2:3: «Наши игроки обязаны забивать в пустые «с мясом и с рисом», как говорит Юрзинов. У СКА с «Локомотивом» 6 матчей в сезоне – своя суперсерия»
2436 минут назад
У «Локомотива» 6-я победа подряд – обыграли СКА 3:2. Команда Никитина лидирует на Западе
18сегодня, 19:11
В КХЛ считают, что Ротенберг дискредитирует лигу. Вот все его претензии
6027 октября, 18:00
Никитин о 4:3 с «Динамо»: «Локомотив» наказали за пижонские поступки, поучительная игра. У нас всем позволено креативить, ты должен быть готов рисковать и отрабатывать»
121 октября, 20:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Демидов о 2:3 с «Локо»: «СКА доминировал, мы играли в зоне атаки. Моменты были, просто шайба не залетала в ворота»
1 минуту назад
Ротенберг о поражении СКА: «Когда на рыбалке нет поклевки – настроение плохое. Сегодня была поклевка, это самое главное»
411 минут назад
Ротенберг о 2:3: «Наши игроки обязаны забивать в пустые «с мясом и с рисом», как говорит Юрзинов. У СКА с «Локомотивом» 6 матчей в сезоне – своя суперсерия»
2436 минут назад
Кросби сделал 3 передачи за матч в 64-й раз в карьере и разделил с Мессье и Бурком шестое место в истории НХЛ
353 минуты назад
Колтон сломал ногу и пропустит 6-8 недель. У лучшего снайпера «Колорадо» 8 голов в 10 матчах
4сегодня, 19:35
У «Локомотива» 6-я победа подряд – обыграли СКА 3:2. Команда Никитина лидирует на Западе
18сегодня, 19:11
СКА прервал серию из 7 побед подряд, уступив «Локомотиву». Команда Ротенберга идет второй на Западе и на 7 очков отстает от ярославцев
21сегодня, 19:01
КХЛ. СКА проиграл «Локомотиву», «Трактор» победил «Сибирь»
400сегодня, 18:48
Гру о 5:0 с «Сибирью»: «Трактор» контролировал игру, создал много моментов. Фукале провел матч уверенно, совершал важные спасения»
1сегодня, 18:04
Кузнецов забил «Локомотиву» после передачи Демидова. Евгений набрал очки в 9-м матче подряд
7сегодня, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
Канарейкин о 929 очках Шипачева в КХЛ: «Неординарное событие, рекорд простоит долго. Но ничего недостижимого нет»
1сегодня, 19:17
Крикунов о «Динамо»: «Здорово играет, должно быть в первой четверке. По броскам и владению побеждает почти во всех матчах, выглядит не слабее, чем в прошлом году»
сегодня, 18:39
Маттссон покинет «Барыс». Шведский вратарь провел 7 матчей за казахстанский клуб («СЭ»)
5сегодня, 18:23
Епанчинцев о 0:5 от «Трактора»: «В концовке слышали песню «Аргентина – Ямайка». У «Сибири» непростая ситуация, мы все в одной бочке, не буду говорить где»
сегодня, 17:51
Юрзинов о Шипачеве: «Очень хорош, но не скажу, что он самый великий форвард в истории КХЛ. Для меня важны не очки, а лидерские качества, как у Радулова»
сегодня, 15:25
Овечкин о звене с Протасом и Строумом: «Первые несколько матчей мы пытались найти правильную игру, сейчас это работает»
6сегодня, 14:27
Плющев о том, можно ли назвать Шипачева легендой отечественного хоккея: «Для меня легенда – Харламов, а Вадим – рекордсмен по очкам»
3сегодня, 13:57
Вратарь Шутов вернулся в «Барыс» из «Слована». Контракт – на 3 года
1сегодня, 13:41
Руководители «Автомобилиста» Рябков и Гросс награждены знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
сегодня, 12:35
Терещенко о Комтуа: «Ощущение, что некоторые звезды при переезде в КХЛ думают, что сделают всех на одной ноге. Но так не получится. Начало у него не задалось, но в последнее время выглядел неплохо»
1сегодня, 11:59