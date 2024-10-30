Никитин после 3:2 со СКА: «Хороший первый период у «Локомотива», концовка третьего – настоящий хоккей. Радулов – спортсмен от бога, родители дали ему талант, он им пользуется»
Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над СКА (3:2).
– Какой период понравился и не понравился?
– Первый период хороший, концовка третьего – настоящий хоккей. Во втором было много сумбура с обеих сторон, нужно уметь играть в таких условиях.
Стараемся поздравлять друг друга делами, больше делать, меньше говорить. Хотелось бы, чтобы из ребят кто‑то тоже уже задумывался о тренерской карьере, это тоже жизнь.
– Насколько велика роль Радулова в победе?
– Саня – профессионал, спортсмен от бога. Родители дали ему талант, он им пользуется.
– Насколько появление Радулова перестроило стиль игры?
– Можно много говорить про стиль, но такой задачи [поменять его] не было. Надо было, чтобы у Сани с командой появилась «химия», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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