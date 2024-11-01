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Разин о «Металлурге»: «Опять в меня стрелы полетят, но игра есть. Кризиса идей точно нет, внедряем разные тактики. Пока такая яма, из нее надо вылезти»

Андрей Разин оценил результаты «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ.

Магнитогорский клуб проиграл «Сибири» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Два года назад «Металлург» играл в финале. После этого сезона начался какой-то кризис идей. Сейчас «Металлург» снова сыграл в финале, будто бы история повторяется. Не задумывались об этом? Что происходит, глобально?

– Кризиса идей у меня точно нет. У нас есть различные тактики, которые мы применяем, которые стараемся внедрять. Ситуацию ту, с выходом в финал и ситуация с победой в Кубке Гагарина, совершенно отличаются.

Самое главное отличие, что мы начали сезон с четырьмя травмированными ведущими игроками. Сейчас эти игроки вышли, да, эти поражения бьют больно. Я знаю, что опять в меня стрелы полетят, но игра есть, как бы банально не звучало.

Говори, не говори, но игра есть. Статистику взять, от нее никуда не денешься, но пока вот так вот. Пока такая яма, из которой надо вылезти. Свет в конце тоннеля есть, я не вижу, что игроки не хотят.

Все игроки стараются, куча моментов, в большинстве сегодня забили. Соперник наказывает, банально, но соперник настраивается на чемпиона и обыграть чемпиона, для противоположной команды это большой успех.

Надо все это преодолеть, все вывезти. Работаем, стараемся, конечно, тяжело после таких поражений. Лучше проиграть 0:8 и забыть, а когда такие ошибки – психологически преодолеть тяжело. Задача тренеров это и сделать в ближайшее время, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин

У «Металлурга» 4 поражения в 5 последних играх, 3 – подряд. «Сибирь» выиграла впервые за 6 матчей

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Металлурга»
logoМеталлург Мг
logoСибирь
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoАндрей Разин
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