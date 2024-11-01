Разин о 3:4 с «Сибирью»: «Металлург» контролировал матч, по щелчку пальцев все поменялось. Мы играли лучше 60 минут, сами себе голы привезли»
Магнитогорский клуб дома проиграл со счетом 3:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Игра, которая давалась, контролировалась, по щелчку пальцев – все поменялось. Как это говорится... Разберем ошибки, надо исправлять ситуацию. Отдали игру сопернику сами, такое бывает.
– Когда такие вещи происходят, начинаешь думать о какой-то внутренней неуверенности. Отскок или еще что-то, может поломаться игра из-за мелочи. Как это исправлять в головах, чтобы уверенность возвращать себе?
– Я бы не сказал... Я считаю, что второй и третий гол пропускали от самоуверенности, особенно – третий. От синей линии соперника привезли сами себе гол. Это не неуверенность, это самоуверенность.
– Нет, я имел ввиду, что такие происходят вещи, а в самой концовке уже, когда счет стал 3:3, уже не было уверенности в своих действиях. У меня возникло ощущение, что «Сибирь» хотела выиграть в основное, что их не устраивала ничья, которую добились и они просто полезли. «Металлург» к этому не был готов.
– Тут все банально. «Сибирь» сидела и ждала нашей ошибки, играла от обороны. А мы играли в более активный хоккей и сами себе эти ошибки привезли: потери в средней зоне, в средней зоне.
Даже не потеря, а сами начали атаку, привезли, можно было где-то тормозить, где-то поиграть на результат, а мы этого не делаем. Четвертый гол то же самое
– Вы первые 50 минут лучше играли в равных составах, а потом эти две шайбы. Что именно изменилось? Почему «Сибирь» так добавила?
– Я сейчас только что разговаривал. Мы не 50 минут, а 60 минут лучше играли. И еще раз повторю, мы все эти голы привезли сами. Один не вывел, второй убежал. Это не снимает с меня ответственности, я не обвиняю ребят в этом.
Это ошибки, за которые нас наказали, мы 50 минут не играли, а играли все 60 минут. Только сами себе привезли третий и четвертый гол, плюс это ненужное удаление, которое тоже получили на ровном месте, – сказал Разин.
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