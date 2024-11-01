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  • Разин о 3:4 с «Сибирью»: «Металлург» контролировал матч, по щелчку пальцев все поменялось. Мы играли лучше 60 минут, сами себе голы привезли»
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Разин о 3:4 с «Сибирью»: «Металлург» контролировал матч, по щелчку пальцев все поменялось. Мы играли лучше 60 минут, сами себе голы привезли»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры со «Сибирью».

Магнитогорский клуб дома проиграл со счетом 3:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Игра, которая давалась, контролировалась, по щелчку пальцев – все поменялось. Как это говорится... Разберем ошибки, надо исправлять ситуацию. Отдали игру сопернику сами, такое бывает.

– Когда такие вещи происходят, начинаешь думать о какой-то внутренней неуверенности. Отскок или еще что-то, может поломаться игра из-за мелочи. Как это исправлять в головах, чтобы уверенность возвращать себе?

– Я бы не сказал... Я считаю, что второй и третий гол пропускали от самоуверенности, особенно – третий. От синей линии соперника привезли сами себе гол. Это не неуверенность, это самоуверенность.

– Нет, я имел ввиду, что такие происходят вещи, а в самой концовке уже, когда счет стал 3:3, уже не было уверенности в своих действиях. У меня возникло ощущение, что «Сибирь» хотела выиграть в основное, что их не устраивала ничья, которую добились и они просто полезли. «Металлург» к этому не был готов.

– Тут все банально. «Сибирь» сидела и ждала нашей ошибки, играла от обороны. А мы играли в более активный хоккей и сами себе эти ошибки привезли: потери в средней зоне, в средней зоне.

Даже не потеря, а сами начали атаку, привезли, можно было где-то тормозить, где-то поиграть на результат, а мы этого не делаем. Четвертый гол то же самое

– Вы первые 50 минут лучше играли в равных составах, а потом эти две шайбы. Что именно изменилось? Почему «Сибирь» так добавила?

– Я сейчас только что разговаривал. Мы не 50 минут, а 60 минут лучше играли. И еще раз повторю, мы все эти голы привезли сами. Один не вывел, второй убежал. Это не снимает с меня ответственности, я не обвиняю ребят в этом.

Это ошибки, за которые нас наказали, мы 50 минут не играли, а играли все 60 минут. Только сами себе привезли третий и четвертый гол, плюс это ненужное удаление, которое тоже получили на ровном месте, – сказал Разин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Металлурга»
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