У «Металлурга» 4 поражения в 5 последних играх, 3 – подряд. «Сибирь» выиграла впервые за 6 матчей
«Металлург» потерпел 4-е поражение в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина проиграла «Сибири» со счетом 3:4.
Это 4-е поражение «Металлурга» в 5 последних матчах регулярного чемпионата и 3-е подряд.
Магнитогорский клуб занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 21 балл в 23 играх.
«Сибирь» прервала серию из 5 поражений кряду. Команда тренера Вадима Епанчицева идет 5-й на Востоке с 21 очком в 21 матче.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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