У «Металлурга» 4 поражения в 5 последних играх, 3 – подряд. «Сибирь» выиграла впервые за 6 матчей

«Металлург» потерпел 4-е поражение в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина проиграла «Сибири » со счетом 3:4.

Это 4-е поражение «Металлурга » в 5 последних матчах регулярного чемпионата и 3-е подряд.

Магнитогорский клуб занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 21 балл в 23 играх.

«Сибирь» прервала серию из 5 поражений кряду. Команда тренера Вадима Епанчицева идет 5-й на Востоке с 21 очком в 21 матче.