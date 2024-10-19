Терещенко о ЦСКА: «Долгие годы многое держалось на системе, созданной Никитиным. Руководство и болельщики должны понимать, что предстоит большая работа, требующая времени»
– Нынешние проблемы ЦСКА схожи с тем, что происходит в СКА?
– Да, все очень похоже: обновление состава через приезд талантливых ребят, долгое время игравших в Северной Америке, у которых по-прежнему продолжается период адаптации к нашему хоккею.
Есть хоккеисты, выступающие за клуб уже не первый сезон, и сейчас они должны выйти на ведущие роли. Но не будем забывать о том, что у красно-синих долгие годы многое, если не все, держалось на системе, созданной Игорем Никитиным.
Невозможно судить о требованиях и принципах работы нового тренерского штаба, не находясь внутри команды. Но если в клубе решились на столь кардинальные перемены, то руководство и болельщики должны понимать, что предстоит большая работа, требующая времени и терпения.
– По вашему мнению, ЦСКА не будет претендентом на Кубок Гагарина?
– Именно так. Ничего по-настоящему большое не делается быстро и сразу.
– А как же весенний пример «Металлурга», где Андрей Разин победил в первый же свой сезон?
– Так-то оно так. Более того, Разин не обещал болельщикам победы, но в «Металлурге», несмотря на молодость команды, уже был костяк, к которому добавились те хоккеисты, с которыми Андрей Владимирович работал ранее.
В распоряжении Ильи Воробьева одной из этих опций точно нет. Так что ситуация в ЦСКА сейчас совсем иная, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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