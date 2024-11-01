Аскаров – лучший вратарь АХЛ в октябре. У него 5 побед в 5 играх, 2 шатаута и 95,9% отраженных бросков

Ярослав Аскаров признан лучшим голкипером АХЛ по итогам октября.

22-летний российский вратарь делит первое место в лиге по количеству «сухих» матчей (2), идет вторым по числу побед (5) и находится на шестом месте среди вратарей лиги по коэффициенту надежности (1,20) и проценту отраженных бросков (95,9%).

Лучшим нападающим АХЛ в октябре признан форвард фарма «Калгари» Рори Кериньш, лучшим новичком стал партнер Аскарова по команде Коллин Граф.

Изображение: theahl.com

Мичков – лучший новичок НХЛ в октябре. У 19-летнего форварда «Филадельфии» 9 очков в 11 матчах