Аскаров – лучший вратарь АХЛ в октябре. У него 5 побед в 5 играх, 2 шатаута и 95,9% отраженных бросков
Ярослав Аскаров признан лучшим голкипером АХЛ по итогам октября.
22-летний российский вратарь делит первое место в лиге по количеству «сухих» матчей (2), идет вторым по числу побед (5) и находится на шестом месте среди вратарей лиги по коэффициенту надежности (1,20) и проценту отраженных бросков (95,9%).
Лучшим нападающим АХЛ в октябре признан форвард фарма «Калгари» Рори Кериньш, лучшим новичком стал партнер Аскарова по команде Коллин Граф.
Изображение: theahl.com
Мичков – лучший новичок НХЛ в октябре. У 19-летнего форварда «Филадельфии» 9 очков в 11 матчах
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт АХЛ
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