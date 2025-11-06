  • Спортс
Кадейкин о 3:4 с «Нефтехимиком»: «Удачу надо заслужить, пока она к «Трактору» спиной. Недостаточно усердно начинаем, может, поэтому халява к нам не прилипает»

Александр Кадейкин: удачу нужно заслужить, пока она к «Трактору» спиной.

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин подвел итоги игры с «Нефтехимиком» (3:4) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

– Пропустили ну очень легкие голы. Тяжело, когда вроде стараешься все четко выполнять, но все равно пропускаешь. Это расстраивает. Но мы не сдаемся, и в концовке могли сравнять счет и перевести игру в овертайм. В целом по игре невысокие скорости были, отсюда и болезненное поражение. 

– В чем причины проблем «Трактора» в первых периодах?

– Честно, я не знаю. Давайте голы посмотрим: отскок от борта – шайба прыгает, куда-то заскакивает, второй гол – с острого угла. Тяжело сказать, в чем добавить. Наверное, меньше играть в своей зоне и больше давить соперника и создавать моменты у его ворот. Но пока нам не удается с первых минут бежать, и из-за этого такие глупости у своих ворот получаются.

– Неудачный матч был и у вратаря «Трактора» Криса Дриджера

– Не нам судить, удачный или неудачный. Крис до этого нас выручил, и благодаря ему победы были. Нам нужно более активно начинать матчи, переводить шайбу в зону соперника. Бенуа Гру говорит, что удачу надо заслужить. Пока она к нам спиной поворачивается. Может, мы недостаточно усердно начинаем, поэтому халява к нам и не прилипает, – сказал Александр Кадейкин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
