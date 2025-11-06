Член Зала славы Сундин о Могильном: «Самый талантливый из всех, с кем я играл. Он бы забивал по 60-70 голов за сезон, выступая сейчас»

Матс Сундин: Могильный – самый талантливый хоккеист из всех, с кем я играл.

Олимпийский чемпион, первый номер драфта НХЛ 1989 года, член Зала хоккейной славы Матс Сундин заявил, что Александр Могильный является самым талантливым хоккеистом из всех, с кем он играл.

«Из всех, с кем мне доводилось играть – будь то национальная команда Швеции с Петером Форсбергом и Никласом Лидстремом или «Квебек » с Джо Сакиком , – Алекс был, пожалуй, самым талантливым хоккеистом из всех.

Его уровень был невероятен. Иногда я смеялся, думая: если бы Могильный играл сегодня, он бы забивал по 60-70 голов за сезон», – сказал Матс Сундин.

10 ноября в Торонто состоится церемония включения Могильного в Зал хоккейной славы. Сообщалось, что Александр не сможет лично присутствовать на мероприятии.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало », «Ванкувер », «Нью-Джерси» и «Торонто».