Мичков – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff, Цыплаков – 4-й
Матвей Мичков – главный фаворит «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff.
Российский нападающий «Филадельфии» занял первое место в списке главных претендентов на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии журналиста Стивена Эллиса.
Топ-10 выглядит так:
1. Матвей Мичков («Филадельфия»);
2. Логан Станковен («Даллас»);
3. Лэйн Хатсон («Монреаль»);
4. Максим Цыплаков («Айлендерс»);
5. Дастин Вульф («Калгари»);
6. Йоэль Бломквист («Питтсбург»);
7. Виктор Манчини («Рейнджерс»);
8. Джексон Блэйк («Каролина»);
9. Юстус Аннунен («Колорадо»);
10. Иван Иван («Колорадо»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Faceoff
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости