Мичков – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff, Цыплаков – 4-й

Матвей Мичков – главный фаворит «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff.

Российский нападающий «Филадельфии» занял первое место в списке главных претендентов на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии журналиста Стивена Эллиса.

Топ-10 выглядит так:

1. Матвей Мичков («Филадельфия »);

2. Логан Станковен («Даллас»);

3. Лэйн Хатсон («Монреаль»);

4. Максим Цыплаков («Айлендерс»);

5. Дастин Вульф («Калгари»);

6. Йоэль Бломквист («Питтсбург»);

7. Виктор Манчини («Рейнджерс»);

8. Джексон Блэйк («Каролина»);

9. Юстус Аннунен («Колорадо»);

10. Иван Иван («Колорадо»).