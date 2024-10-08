«Вашингтон», «Рейнджерс» и «Торонто» превысили потолок зарплат. Но все по правилам

Считаем свободное место.

Вот теперь можно считать, что регулярка НХЛ -2024/25 стартовала. А в понедельник вечером заявки команд наконец-то приняли окончательный вид – прошел дедлайн для подтверждения составов на сезон. К этому времени клубы должны были вписаться в потолок зарплат и сократить количество игроков в основе до 23.

Давайте посмотрим, кто с легкостью это сделал, а кому пришлось утрамбовывать состав и идти на различные хитрости в рамках регламента. Для этого воспользуемся данными PuckPedia – пожалуй, главного сайта о финансах в НХЛ прямо сейчас.

Запад: у «Вегаса» появилась гибкость, а больше всех места у «Калгари» и «Анахайма»

Разрыв в бюджетах клубов Запада более серьезный, чем в соседней конференции. Тут сразу ясно, кто собирается бороться за плей-офф, а кто – за первый номер на драфте.

● «Вегас» снова должен был использовать долгосрочный список травмированных игроков (LTIR), но контракт Робина Ленера (кэпхит – 5 млн) исключили из платежки. Вратарь пропустил обязательный медосмотр перед началом тренировочного лагеря, сославшись на личные обстоятельства. Контракт можно было расторгнуть, и Ленер остался бы без денег (тем более, он и так не играет с апреля 2022-го), но клуб, НХЛ и профсоюз игроков договорились, что оставшуюся зарплату Робину все равно выплатят – при этом сумма под потолком учитываться не будет.

Таким образом, «Вегас» пока вписывается в ограничения, не прибегая к LTIR. Это важный момент: теперь клуб может накапливать свободные деньги для маневров в дедлайн.

● Помимо традиционно забитых платежек у контендеров, нет места под потолком у «Сиэтла», подписавшего в межсезонье Чендлера Стивенсона (6,25 млн) и Брэндона Монтура (7,14 млн). Пока есть сомнения в полезности этих новичков. Стивенсон – зависимый игрок, который к тому же много играл на фланге в «Вегасе» (в «Сиэтле» планируется центром), а Монтур выдал лишь один по-настоящему элитный сезон.

● «Эдмонтон» пока вписался без особых проблем, но следующим летом вступает в силу новый контракт Леона Драйзайтля (14 млн на 8 лет), а также ограниченно свободным агентом станет Эван Бушар. В офисе «Ойлерс» будет много работы.

● Последний трудный сезон у «Миннесоты». Большие штрафы за выкупы Райана Сутера и Зака Паризе еще действуют, но с лета 2025 года их сумма уменьшится на 12 млн, и клубу станет гораздо проще. Особенно это актуально из-за скорой необходимости продления контракта с Кириллом Капризовым.

● Внизу таблицы – клубы в глубокой перестройке. У «Сан-Хосе» еще доступно 9 млн даже после очень насыщенного межсезонья. «Калгари» и «Анахайм» располагают наибольшим количеством средств (около 20 млн), к тому же у них свободны почти все слоты для выкупов и удержаний, так что оба клуба наверняка будут активны в дедлайн.

Восток: 5 клубов использовали LTIR, а «Коламбусу» дали дополнительное время

На Востоке вплотную к потолку прижато больше команд. Ожидаемо – эта конференция очень плотная, и здесь больше претендентов на кубок. Или как минимум команд, которые собираются бороться за плей-офф.

● За рамки потолка вышли пять клубов. Все они вписались в потолок с учетом LTIR, переместив туда контракты ряда игроков:

«Вашингтон» – Никлас Бэкстрем;

«Монреаль» – Рафаэль Харви-Пинар (Кэри Прайс отправится в LTIR потом);

«Торонто» – Калле Йернкрук, Яни Хаканпя, Дакота Мермис;

«Питтсбург» – Мэттью Ньето;

«Рейнджерс» – Джимми Веси.

● Ситуация у «Торонто» более запутанная – ее мы подробнее рассмотрим ниже. Это единственный клуб, которому рано или поздно предстоит совершить обмен для сброса денег. LTIR в данном случае – лишь отсрочка решения проблемы.

● «Флорида» отпустила часть игроков чемпионской команды. Клуб покинули Владимир Тарасенко, Брэндон Монтур, Оливер Экман-Ларссон, Энтони Столарц и еще несколько ролевиков. У «Пантерс» просто не было возможности всех сохранить, организация и так еле влезла под потолок. В плане глубины состав стал слабее, но, в то же время, все лидеры на месте – даже Сэм Райнхарт остался.

● «Бостон» прошел через самые долгие и трудные переговоры этого межсезонья – контракт вратаря Джереми Сваймена (8,25 млн на 8 лет) был подписан в прошедшие выходные. На него ушли почти все свободные деньги.

● «Тампа» теперь обходится без LTIR: контракт легендарного Брента Сибрука закончился (его брали как плату за сброс Тайлера Джонсона). Можно накопить деньги, чтобы усилиться в дедлайн – на флангах нападения ситуация не самая лучшая.

● Неожиданно на тоненького все у «Оттавы». Клуб давно не выходил в плей-офф, но места под потолком почти нет. Молодые звезды клуба в последние пару лет получили большие контракты: Брэди Ткачак, Тим Штюцле, Джош Норрис, Джейк Сэндерсон. Пора уже навязать борьбу.

● Больше всех места с огромным отрывом у «Коламбуса». К сожалению, это произошло не только по хоккейным причинам. Контракт Джонни Годро (9,75 млн) после автокатастрофы был исключен из платежки. Поэтому клуб попросил у лиги дополнительное время, чтобы вписаться в лимиты – «Блю Джекетс» даже не доставали до пола зарплат. НХЛ пошла навстречу, но проблема уже решилась: «Коламбус» подписал Кевина Лабанка, отлично проведшего предсезонку на просмотре в «Нью-Джерси». Еще забрали с драфта отказов нападающего Зака Астон-Риза.

Теперь переходим к клубу с наиболее интересным раскладом.

Кейс «Торонто»: ловкость рук и никакого мошенничества (наверное)

«Мэйпл Лифс» особо не помог рост потолка – его съели новые контракты Остона Мэттьюса (13,25 млн) и Вильяма Нюландера (11,5 млн). Поэтому теперь у клуба сложнейшая ситуация: четыре игрока занимают половину платежки.

Маневры с потолком в «Лифс» будут проходить весь сезон, но часть решений пришлось принимать уже сейчас. Клуб по полной использовал долгосрочный список травмированных игроков (LTIR). Чтобы объяснить, как ловко выкрутился офис «Мэйпл Лифс», напомним принцип работы LTIR.

Если игрок травмирован, его можно отправить в обычный список травмированных (IR). IR не дает никаких бонусов в плане потолка зарплат, он просто освобождает слот в составе.

Но если игрок пропустит минимум 10 матчей и 24 дня сезона, его можно отправить в долгосрочный список травмированных (LTIR). Вопреки распространенному мнению, кэпхит хоккеиста в этом случае не вычитается из платежки. Все работает чуть иначе: можно превысить потолок на сумму, обозначенную как «LTIR Pool».

Как рассчитывается эта сумма? Есть два варианта:

● если клуб вписывается в потолок перед отправкой игрока в LTIR, то формула для расчета доступных средств такова: «кэпхит травмированного игрока минус имеющееся место под потолком».

Для примера: игрок с кэпхитом 5 млн уходит в LTIR клуба, у которого есть 100 тысяч в платежке. LTIR Pool в этой ситуации: 5000000 – 100000 = 4900000. Поэтому перед помещением игрока в долгосрочный список травмированных выгоднее всего максимально приблизиться к потолку – поднять дополнительные и более дорогие контракты в основу.

● если клуб не влезает в потолок, то LTIR Pool – сумма превышения потолка. Это как раз кейс «Торонто».

Снова приведем пример. Клуб превышает потолок на 100 тысяч и отправляет в LTIR игрока с кэпхитом 5 млн. LTIR Pool = 100 тысяч. Поэтому здесь тоже выгоднее всего сначала перегрузить платежку, чтобы приблизиться к кэпхиту травмированного хоккеиста.

А теперь следим за руками. Сначала «Мэйпл Лифс» подписали полноценные соглашения с находившимися на просмотре Максом Пачиоретти и Стивеном Лоренцем. В основе клуб заполнил все доступные слоты для игроков – 23 из 23. В этот момент «Лифс» превышали потолок на 4 344 999 долларов (LTIR Pool).

Для высвобождения слота в IR поместили Коннора Дьюара. А потом в LTIR отправились Калле Йернкрук (2,1 млн), Яни Хаканпя (1,47 млн) и Дакота Мермис (775 тысяч). Сумма контрактов всех троих игроков – 4345000. Все рассчитано идеально. Проще говоря, «Торонто» вписалось в потолок на 1 доллар.

Это лишь временное решение вопроса, хотя и изящное. Ни Йернкрук, ни Хаканпя не планируют пропускать весь сезон – они уже тренируются с командой. Поэтому «Мэйпл Лифс» точно придется кого-то обменивать, когда все вылечатся.

Кажется, сейчас наименьшие шансы остаться в клубе у Тимоти Лильегрена. Швед провел слабую предсезонку, а его кэпхит (3 млн) не соответствует роли в команде. В ситуации «Торонто» нецелесообразно платить такие деньги защитнику третьей пары. Несмотря на выбор в первом раунде драфта, Лильегрен пока не оправдывает ожидания.

Следующим летом клубу станет проще – большой контракт Джона Тавареса (11 млн) закончится, а потолок еще поднимут. Поэтому через год у «Мэйпл Лифс» может произойти некоторое переформатирование команды. А руководству клуба не придется так ломать голову и использовать калькулятор, чтобы вписаться в ограничения.

Фото: East News /AP Photo/Hannah Foslien, File, Nathan Denette/The Canadian Press via AP, Paige Taylor White/The Canadian Press via AP; Gettyimages /Brian Fluharty