32 команды, за которых стоит болеть в регулярке НХЛ-2024/25

Выбирайте любую.

НХЛ – одна из самых зрелищных спортивных лиг мира, но она становится в разы интереснее, если там есть любимая команда. Правда, принцип «поддерживай местных» для российских зрителей в этом случае не работает, поэтому многие болеют за клубы, в которых много наших, или вообще конкретно за русских игроков.

Но в лиге немало интересных команд, достойных внимания – целых 32 (да, из 32). Если вы пока не выбрали, за кого болеть – этот пост для вас.

«Айлендерс»

Почему стоит болеть: один из лучших вратарских тандемов НХЛ – двое русских.

Все успехи «Айлендерс» уложились в четыре года: тогда «Нью-Йорк» забрал все Кубки Стэнли с 1980-го по 1983-й, а потом еще и в 1984-м добрался до финала – уже неудачного. Эти победы символизируют четыре полосы на клюшке, изображенной на гербе команды. С тех пор команда переживала подъемы и спады, но Кубка больше не касалась.

Сейчас это крепкий середняк, но пара вратарей – Илья Сорокин и Семен Варламов – способна поднять его на уровень выше. Пока у «Айлс» есть определенный барьер: за шесть последних сезонов пропустили один плей-офф, дважды уступили в полуфиналах будущему чемпиону – «Тампе» – и трижды вылетели от «Каролины». Но Сорокин становится лучше с каждым годом – может, наконец настало время?

«Анахайм»

Почему стоит болеть: чтобы потом не называли глором.

У «Анахайма» есть все, чтобы стать мощью через несколько лет: шикарная молодежь, которой помогут окрепнуть ветераны, уйма места под потолком зарплат, чтобы эту молодежь осыпать золотом, как придет время, и удачный период в цикле развития. «Дакс», по идее, должны стать командой уровня плей-офф к тому времени, как «Сан-Хосе» и «Калгари» в них еще не превратятся, «Вегас» поедет с ярмарки, а «Сиэтл» будет мучиться с переплаченными игроками. В составе «Анахайма» есть и главный мастер лиги по лакросс-голам Тревор Зеграс, и будущий претендент на «Норрис Трофи» Павел Минтюков, и франчайз-центр Лео Карлссон, и перспективные Каттер Готье и Мэйсон Мактавиш – и это только те, кто уже в основе. Если команда не пустит по ветру все старания перестроечного периода – это будущий контендер на несколько сезонов.

«Баффало»

Почему стоит болеть: потому что все неудачные серии рано или поздно заканчиваются.

«Баффало» – один из самых бедолаг не только в НХЛ, но и вообще во всем североамериканском спорте: в плей-офф «Сейбрс» не играли уже 13 лет. Перестройка затянулась настолько, что некоторые из будущих надежд команды стали бывшими. Например, Джек Айкел, который ушел на драфте первым после бога (по имени Коннор Макдэвид), уже давно в «Вегасе» и год назад взял чашку.

Тем не менее в длинном тоннеле брезжит свет. Последние два сезона «Баффало» практически до самого конца боролся за выход в плей-офф (в сезоне-2022/23 не хватило одного очка). Сильная молодежь обросла мясом, новый лидер Расмус Далин уже надел капитанскую нашивку, вернулся на тренерский мостик Линди Рафф – кажется, в Баффало настает время плей-офф, и, как и у «Анахайма», оно будет долгим, если не случится форс-мажоров.

«Бостон»

Почему стоит болеть: потому что «Брюинс» в любом состоянии способны выжимать результат.

«Бостон» в прошлом был стабильно сдавлен потолком, и перед сезоном-2023/24 центральная ось команды выглядела плачевно, а нижние звенья очень проседали. Проспекты, как считалось, слабые, денег на игроков с рынка и ресурсов на обмен не было.

Спасение пришло откуда не ждали: внезапно хороши оказались Пойтрас, Бичер и Лорей. Так вместо борьбы за плей-офф «Бостон» стал седьмым в сводной таблице НХЛ в регулярке и прошел первый раунд плей-офф – привычно отцепил «Торонто» (4-3). Даже во втором раунде начали с разгрома будущего чемпиона, «Флориды» (5:1). Сейчас у «Брюинс» на бумаге дела получше, чем год назад, да и место под потолком пока есть. А тут еще решили вопрос с контрактом Джереми Сваймена – первый номер тоже определен.

«Ванкувер»

Почему стоит болеть: симпатичные «косатки» вполне могут стать первой канадской командой с 1993 года, которая возьмет Кубок.

«Ванкувер» выглядит одной из наиболее готовых к главной победе канадских команд. В плей-офф-2024 не хватило одной победы, чтобы пройти «Эдмонтон» – причем даже без основного вратаря. Тэтчер Демко травмирован надолго, но даже в его отсутствие «Ванкувер» – серьезная сила на Западе. Если кипер вернется на уровень до травмы, второй раунд уже не станет пределом мечтаний. Петтерссон, Миллер и старший Хьюз играют как звезды, большой потенциал и у Джошуа с Гарландом – «Ванкувер» вновь должен пробить 100 очков в регулярке и пошуметь в плей-офф.

«Вашингтон»

Почему стоит болеть: потому что их капитан все ближе и ближе к одному из главных рекордов лиги.

Овечкин вряд ли достанет Гретцки в регулярке-2024/25 (отставание пока 41 шайба), но даже с результатом прошлого сезона (30 голов) сомнений в том, что рекорд падет, уже не останется. В помощь Александру выписали Пьера-Люка Дюбуа и Эндрю Манджипани. «Вашингтон» даже в оскудевшем составе прошлого года попал в плей-офф – шансы в новом сезоне подросли. В основе полноценно появится и Иван Мирошниченко, который прежде служил подменной опцией.

«Кэпс» играют не ради рекорда Ови, как кажется многим, и, как ни странно, именно игра на результат поможет Овечкину догнать Гретцки. Выход в плей-офф станет приятным бонусом – а он вполне реален.

«Вегас»

Почему стоит болеть: любите наглых выскочек, которые с ходу добиваются успеха? Тогда вы по адресу.

Ждать повторения успеха 2023 года, когда «Найтс» снесли всех на пути к Кубку Стэнли, было бы наивно – состав команды существенно поредел. Ушли обладатель «Конн Смайт Трофи»-2023 и рекордсмен команды по всем ключевым показателям Джонатан Маршессо, универсальный центр Чендлер Стивенсон, качественный боец нижних звеньев Уильям Каррье, самый самоотверженный игрок НХЛ Алек Мартинес, отличный вратарь Логан Томпсон.

Но безнадежным положение «Вегаса» не выглядит: вместе с Айкелом теперь выходит его старый друг Виктор Олофссон, Павел Дорофеев займет место в топ-6 нападения, Алекс Хольц готов показать, что зря от него отказался «Нью-Джерси» – а в «Вегасе» это у многих получается. В воротах не раз увидим Илью Самсонова, которому крепкая оборона «рыцарей» поможет вновь обрести себя. Возможно, «Вегас» сейчас не претендент на Кубок, в команду снова не верят – а для «Найтс» это лучшая мотивация.

«Виннипег»

Почему стоит болеть: потому что ни у одной команды нет столь же шикарного блога .

Если кто и потерял больше мощи, чем «Вегас», так это как раз «Джетс». Ушли Шон Монахан, Бренден Диллон, бэкап Лоран Броссуа, контракт Нэйта Шмидта выкупили. Полноценных замен не нашлось – вероятно, Владислав Наместников теперь будет вторым центром.

Вряд ли «Виннипег» выпадет из зоны плей-офф – слишком уж мало претендентов его оттуда выдавить. С приходом нового тренера Скотта Арниела команда заиграет по-новому, проспекты наверняка получат больше времени – как знать, возможно, отряд и не заметит потери бойцов. Тем более что Николай Элерс все еще в строю.

«Даллас»

Почему стоит болеть: должен же Питер Дебур когда-то добраться до Кубка?

У всех команд Дебура есть кое-что общее: они стабильно хороши в регулярке, качественно проходят первые пару раундов плей-офф, но на решающих стадиях спотыкаются, когда, казалось бы, не должны. С «Вегасом» Питер вылетал в полуфинале от «Монреаля» и как раз «Далласа», в плей-офф-2024 уже со «Старс» пропустил в финал «Эдмонтон», хотя на бумаге выглядел сбалансированнее.

Из серьезных потерь сейчас – только Джо Павелски. Остальные на месте – и опыта у них уже хоть отбавляй. Этот состав выглядит как потенциально чемпионский, на дедлайне «Даллас» добавит еще мощи, а полуфинала «звездам» будет мало.

«Детройт»

Почему стоит болеть: потому что не «русской пятеркой» единой.

Генеральный менеджер «крыльев» Стив Айзерман по крупицам собирает состав, который прервет кубковую засуху: «Детройт» пропускает плей-офф уже восемь лет. Теперь главные лица франшизы – реактивный капитан Дилан Ларкин, молодые Мориц Зайдер и Лукас Рэймонд, а дважды чемпион Владимир Тарасенко выжмет все соки, чтобы или добиться успеха с «Детройтом», или на дедлайне уйти за очередным перстнем.

В сезоне-2023/24 «Ред Уингс» не попали в плей-офф только по дополнительным показателям – у «Вашингтона» было больше побед в основное время. На этот раз бороться придется, скорее всего, снова с «Кэпиталс». Но даже если вновь не выйдет – не беда: «Детройт» только на пути к возрождению, а не угасает.

«Калгари»

Почему стоит болеть: потому что многим в составе есть что доказывать.

Самый дорогой игрок в составе «Калгари» – Джонатан Юбердо – всегда фигурирует в топах самых провальных контрактов НХЛ. По делу, но отчасти причина и в том, что игровая система «Флеймс» не способствовала раскрытию лучших качеств канадца. Если он вспомнит, что еще не так давно выбивал 115 очков и был лидером лиги по первым передачам, для «Калгари» не все потеряно. Кроме того, у него в команде Андрей Кузьменко, который великолепен на пятаке, а на синей линии помогут Маккензи Уигар и Даниил Мироманов. В прошлом сезоне «Флеймс» устроили распродажу – теперь отдавать практически некого, а путь есть разве что наверх.

«Каролина»

Почему стоит болеть: потому что «банде придурков» пора бы наконец выиграть хоть один матч в полуфинале.

«Каролина» – единственный клуб НХЛ, который шесть последних лет проходит как минимум один раунд плей-офф. Главная заслуга в этом принадлежит Роду Бринд’Амору, который превратил «Харрикейнс» в слаженный механизм, где каждому винтику – свое место.

В этом же и главная уязвимость: у «Каролины» нет плана Б, и креативные команды вроде «Рейнджерс» или «Флориды» обычно без проблем справляются с «ураганами». У Бринд’Амора два варианта: либо прокачивать систему до уровня, когда никакой креатив соперникам не поможет, либо перестраиваться. В любом случае «Каролина» – одна из самых интригующих команд НХЛ.

«Коламбус»

Почему стоит болеть: потому что это самый русский клуб НХЛ.

Мы привыкли, что много наших всегда в «Тампе» или «Вашингтоне», но сейчас в составе «Блю Джекетс» аж пятеро россиян. Даниил Тарасов поборется за место в старте с Элвисом Мерзликиным, в защите как всегда хорош Иван Проворов, а в нападении нередко единым целым играло трио Чинахов – Воронков – Марченко. Кирилл два сезона подряд забрасывает 20+ шайб – лучший снайпер «Коламбуса»-2023/24. Егор наконец-то стал полноценным основным игроком команды. Дмитрий, хоть и хандрил первое время после переезда, со временем освоился и почти добрался до 0,5 очка за матч. Осталось восстановиться после травмы.

«Коламбусу» все так же не светит плей-офф, но главная задача сейчас – планомерное развитие молодежи.

«Колорадо»

Почему стоит болеть: потому что Ничушкин еще не сказал последнее слово в НХЛ.

Потеря Валерия во втором плей-офф подряд неизбежно ударила по игре «Эвеланш». В 2024-м в играх на вылет Ничушкин был лучшим снайпером лиги с 9 шайбами в 8 матчах, но вновь угодил в программу помощи. Если россиянин наконец победит своих демонов, кем бы они ни были – то будет одним из лучших российских игроков НХЛ. Сам же «Колорадо» с Ничушкиным значительно лучше, чем без него – и когда Валерий вернется, «Эвеланш» вновь будут машиной без слабых мест.

А Александр Георгиев на последнем рубеже вступает в контрактный сезон. В прошлой регулярке он одержал больше всех побед в НХЛ – повторение того успеха ощутимо увеличит его зарплату.

Про Нэтана Маккиннона и Кэйла Макара можно даже не говорить – оба игрока привычно на элитном уровне и готовы вновь уничтожать всех на пути.

«Лос-Анджелес»

Почему стоит болеть: потому что пришла пора обыграть «Эдмонтон» в первом раунде плей-офф.

«Кингс» за счет качественной оборонительной системы стабильно добираются до плей-офф, и, может быть, даже проходили бы во второй раунд. На их беду, в первом их вечно ждет «Эдмонтон», который даже на плечах одного Макдэвида способен вытаскивать матчи и даже серии.

Но этим летом «Лос-Анджелес» скинул Дюбуа, который был балластом, взамен получил основного вратаря в лице Дарси Кюмпера. В атаке наконец засиял Куинтон Байфилд, в которого чуть было не перестали верить, а главный прорыв – Алекс Лаферрье, который за небольшие минуты на льду успевает набирать достойные для новичка очки. С Копитаром и Фиалой в составе «Кингс» в любом случае претендуют как минимум на выход в плей-офф – а «Эдмонтон» они однажды пройдут. Прошел же «Вашингтон» в 2018-м через «Питтсбург».

«Миннесота»

Почему стоит болеть: потому что через год штрафы за выкуп Сутера и Паризе станут крошечными – и вот тогда-то «Миннесота» наконец расцветет.

Если кто-то хочет кинуть камень в «Миннесоту», которая с 2015-го не проходит дальше первого раунда, ему стоит вспомнить, что «Уайлд» до сих пор платят гигантский штраф за выкуп контрактов Райана Сутера и Зака Паризе, из-за чего потолок зарплат у «дикарей» фактически ниже $75 млн. Остался всего год мучений – потом вместо $14,7 млн останется всего $1,7 млн выплат, а состав наконец-то можно будет качественно усилить. Ходили даже слухи о возможном приобретении Леона Драйзайтля как свободного агента, но уже не судьба.

Даже без него, даже в неравных условиях «Миннесота» всегда выжимает максимум из состава – и в сезоне-2024/25 за плей-офф она точно поборется.

«Монреаль»

Почему стоит болеть: потому что через год приедет Иван Демидов, на которого фан-база молится уже сейчас.

«Монреаль» однозначно не выйдет в плей-офф. У него другая цель – управлять поездом развитие проспектов. С Давидом Райнбахером уже проблема: сломался на предсезонке и выбыл на полгода. А тут еще и травма новичка «Хабс» Патрика Лайне – после грязного хита Седрика Паре пропустит 2-3 месяца. Теперь «Монреаль» надеется, чтобы хоть Слафковски не вылетел – в прошлом сезоне он наконец стал похож на игрока, которого выбрали на драфте под первым номером.

«Нью-Джерси»

Почему стоит болеть: потому что молодой и яркий клуб разозлен прошлогодним провалом и жаждет отмщения.

Плей-офф-2024 «Девилс» неожиданно пропустили: виной – травмы лидеров (например, Джек Хьюз начал сезон с 17 очков в 6 матчах, а затем сломался) и слабая игра вратарей. Кроме того, тренерский мостик покинул Эндрю Брюнетт – он возглавил «Нэшвилл».

Летом для решения проблем с обороной раздобыли Якоба Маркстрема, Бретта Пеши и Брендена Диллона. В нападение приобрели Стефана Ноусена и вернули Томаша Татара. Пропуск плей-офф в прошедшем сезоне выглядел нелогичным – «Нью-Джерси»-2023/24 не выглядел слабее версии-2022/23. Новый состав выглядит лучше прежних итераций – в плей-офф он попадать обязан, а дальше предстоят битвы с «Каролиной» и «Рейнджерс».

«Нэшвилл»

Почему стоит болеть: потому что самое любопытное обновление состава.

За инфобомбы летом отвечал, как ни странно, именно «Нэшвилл». В Теннесси приземлились Стивен Стэмкос и Джонатан Маршессо с чемпионским опытом, а защиту укрепили Брэди Шеем из «Каролины».

Многие даже поспешили записать «Предс» в контендеры, но в претензиях на Кубок – равно как и вообще в проходе хотя бы в финал Запада – есть серьезные сомнения. Во-первых, все трое в возрасте 30+, причем этот плюс у обоих форвардов уже приличный. Во-вторых, все достаточно долго играли в последних клубах (Стэмкос с 2008-го, Маршессо – с 2017-го, Шей – с дедлайна 2020-го). Они привыкли играть в хоккей, отличный от «Нэшвилла». У Стэмкоса в ассистентах постоянно ходил Никита Кучеров – при всем уважении к игрокам «Предаторс», у них не будет игрока схожего уровня, даже если собрать всю команду в одного суперигрока. Маршессо в «Вегасе» был хорош и до Айкела, и без Айкела, но и у него подобного мастера теперь не будет.

Не исключено, что Стэмкос, который последние несколько лет провел на фланге, вернется в центр – и тогда на бумаге у «Нэшвилла» будет грозная центральная ось, но не забыл ли Стивен, как это делается?

«Оттава»

Почему стоит болеть: потому что у них потрясный лого. Ну и Штюцле с младшим Ткачаком.

Сложно увидеть, за счет чего «Оттава» может выйти в плей-офф из дивизиона с «Тампой», «Торонто», «Флоридой» и «Бостоном». А жаль – было бы интересно увидеть, как молодежь в лице Штюцле, Сандерсона, Грейга, Пинто с уже взрослым Брэди Ткачаком борется в матчах на вылет.

Но у игроков нет сыгранности, они не выглядят именно коллективом – поэтому, как сказал герой Кристиана Бэйла в «Престиже», Не сегодня, нет. Но у «Оттавы» лучшее впереди – всем ее лидерам, кроме Жиру, существенно меньше 30, и при грамотной работе тренеров успехи придут.

«Питтсбург»

Почему стоит болеть: потому что Кросби и Малкин все еще при деле.

Сложно понять, каким будущее «Питтсбурга» видит генеральный менеджер Кайл Дубас, но с момента назначения – чуть больше года назад – у него уже несколько неоднозначных решений. Например, выменял Эрика Карлссона, договорившись к тому же об удержании лишь $1,5 млн из его гигантской зарплаты. Или забрал Райлли Смита и Кевина Хэйса. В рамках курса на омоложение (взятого тем же летом, когда получили Хэйса, да) Дубас обрел Коди Глэсса и Йессе Пулюярви. Тащить «Питтсбург» в плей-офф снова придется Кросби и Малкину – только теперь без Генцела. Годы берут свое, но Сид и Джино пока в порядке – а значит, «Пингвинс» равно списывать со счетов.

«Рейнджерс»

Почему стоит болеть: чтобы несколько десятков раз за сезон слышать, как «Мэдисон» скандирует имя Шестеркина.

«Рейнджерс» ходят вокруг да около – два полуфинала за три года. Но в решающие моменты команде чего-то не хватает. Жерара Галлана винили в странных тренерских решениях – теперь на мостике стоит Питер Лавиолетт, но на пути в финал встала «Флорида». Часики Панарина и Зибанежада тикают, хотя оба в полном порядке – Артемий в прошлой регулярке выбил аж 120 очков.

Но главным образом «Рейнджерс» зависят от Игоря Шестеркина. Россиянин начинает контрактный сезон. По слухам, он просит $12+ млн в год, и, чтобы убедить руководство клуба, что он достоин этих денег, ему нужен перформанс уровня «Везины». Шестеркин на это способен – а если получится у него, то и «Рейнджерс» зайдут далеко.

«Сан-Хосе»

Почему стоит болеть: потому что каждая победа будет приносить огромную радость.

«Шаркс» в новом сезоне вряд ли будут столь же плохи, как в прошлом, но сильно оттолкнуться ото дна все равно не выйдет. Главная цель команды – выстроить игру так, чтобы было комфортно будущей звезде «Сан-Хосе» Макклину Селебрини. Помогут ему Тайлер Тоффоли, который устал бегать по клубам в попытках взять Кубок, Вильям Эклунд, Алекс Веннберг и другие.

А еще «акулы», возможно, заполучили первого номера на долгие годы – выхватили из «Нэшвилла» Ярослава Аскарова, который не захотел до седых волос сидеть под Саросом. Ребилд пока далек от окончания, но теперь наблюдать за «Сан-Хосе» будет интереснее.

«Сент-Луис»

Почему стоит болеть: ровная команда без ярких звезд с психом в воротах – разве не забавно?

Хоть прошлый сезон для «Блюз» и завершился в апреле, провальным его не назвать: 9-е место на Западе, до зоны плей-офф не хватило 6 очков. Новые лидеры «Сент-Луиса» – Роберт Томас и Джордан Кайру – пока не способны в две каски вытягивать команду в борьбу за Кубок. Павел Бучневич им здорово помогает – но пока их совокупных усилий недостаточно.

Джордан Биннингтон в воротах провел неплохую регулярку, но до показателей триумфального сезона-2018/19 пока далеко. «Сент-Луис» не уходил в перестройку, но команда существенно изменилась в последние годы. Если прогресс молодых игроков не остановится, «Блюз» могут зацепиться за уайлд-кард.

«Сиэтл»

Почему стоит болеть: хотя бы из-за шикарных свитеров. Да и играют неплохо.

«Сиэтл» летом затарился чемпионами – надолго подписал Чендлера Стивенсона и Брэндона Монтура. Правда, обе сделки выглядят плохо как по сроку, так и по зарплате, а строить команду вокруг 30-летнего форварда, зависимого от креативных партнеров, странно.

К счастью для «Кракена», есть Мэттью Бенирс: у него в регулярке-2023/24 случился синдром второгодника, но потенциал у парня огромный. В фарме возродился Шейн Райт, который в конце сезона провел 8 матчей в основе и выбил 4+1 – достойно для новичка. Будущее «Сиэтла» во многом зависит от этих двоих, и если они оправдают ожидания, то как минимум напрягут соперников в борьбе за плей-офф.

«Тампа-Бэй»

Почему стоит болеть: потому что Никита Кучеров творит магию вне Хогвартса практически каждую игру.

«Тампа» лишилась многолетнего капитана Стэмкоса, но и без него найдется кому забивать с волшебных передач Кучерова. В прошлом сезоне Никита выбил исторические 100 ассистов и завоевал «Арт Росс», но в плей-офф «Лайтнинг» задержались лишь на пять матчей. Время «Тампы» как будто ушло, но Жюльен Брисбуа почистил платежку, вновь пересобрал состав и в очередной раз попробует выжать воду из камней. Место в плей-офф не подлежит сомнению, но дальше, кажется, соперники уже не по зубам.

«Торонто»

Почему стоит болеть: потому что каждая победа в плей-офф будет приносить радость.

Успехи «Торонто» в плей-офф уже давно стали мемом. У «Лифс» за последние 20 лет меньше побед в кубковых сериях, чем даже у ныне покойной «Аризоны». Каждый сезон кажется, что вот на этот раз уж точно выйдет, но нет – не выходило.

А вот теперь точно получится. Крэйг Беруби – тренер с чемпионским опытом, Остон Мэттьюс стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, Митч Марнер и Джон Таварес вступают в контрактные сезоны, Вильям Нюландер всегда хорош – хоть один раунд «Торонто» должен сдюжить. Если нет – зовите батюшку: порча, не иначе. Ну или ошибки менеджмента. Но это не точно.

«Филадельфия»

Почему стоит болеть: потому что там играет новая русская надежда.

Теперь мы наконец-то увидим противостояние будущих лиц НХЛ, которого ждали: Бедард против Мичкова. Матвей ударно провел предсезонку, выбив 3+4 в 4 матчах. Пока Мичков претендует на место во втором звене, но если заиграет так же, как в тренировочном лагере, соперников в гонке за «Колдером» у него не будет.

Сама же «Филадельфия» вновь поборется за плей-офф, но вновь не преуспеет: соперники попросту сильнее. Но Джон Торторелла и в прошлом сезоне прыгнул выше головы – кто сказал, что не сможет в этом?

«Флорида»

Почему стоит болеть: потому что всегда приятно, когда чемпион – именно твоя команда.

Ближайший год «Флорида» проведет в статусе действующего обладателя Кубка. Полностью состав сохранить не удалось (ушли Монтур, Тарасенко, Экман-Ларссон и Окпосо), но костяк остался, и «Пантерс» в любом случае претендуют не просто на плей-офф, а как минимум на полуфинал.

Да, чемпионское похмелье никто не отменял. Да, играть после сезона максимальной продолжительности всегда тяжело. Но до своего первого матча «Флорида» – один из главных претендентов на финал от Востока. А если все пойдет хорошо – там и на вторую чашку подряд можно замахнуться.

«Чикаго»

Почему стоит болеть: потому что Коннору Бедарду подвезли знатное усиление.

«Блэкхокс» стали одними из главных поставщиков шума в межсезонье: подписали Алека Мартинеса, Теуво Терявяйнена, Патрика Маруна, Тайлера Бертуцци, Ти Джея Броди, Лорана Броссуа, Илью Михеева – у четверых из них есть чемпионские перстни, у двоих аж на три пальца.

Но даже такая закупка не делает «Чикаго» командой уровня плей-офф. С учетом возраста большинства пришедших это даже не ускорит ребилд – скорее, поможет не выглядеть совсем ужасно. Но все это мало касается Коннора Бедарда. Канадец набрал 61 очко в 68 матчах дебютного сезона – сейчас, вероятно, нацелен выбить как минимум очко за игру. Плюс противостояние с Мичковым его подстегнет.

«Эдмонтон»

Почему стоит болеть: а как не болеть за такого игрока, как Коннор Макдэвид?

В плей-офф-2024 «Эдмонтон» взмыл, подобно Икару, но участь ждала та же самая: падение с небес.

Летом «Ойлерс», казалось, сохранили практически весь состав, который добрался до седьмого матча финала, пока «Сент-Луис» не взорвал тишину двойным оффершитом Бробергу и Холлоуэю. С учетом потери еще и Коди Сиси защита теперь смотрится проблемно, но так было и год назад.

Все проблемы «Эдмонтона» в состоянии замаскировать лучший игрок мира – и Коннор Макдэвид после обидного поражения, когда Кубок был в одном шаге, вернется выжигать. «Ойлерс» внезапно выглядят командой с очень глубоким нападением. Если он вновь дойдет до финала – не удивляйтесь.

«Юта»

Почему стоит болеть: потому что вы болели за «Аризону», потому что любите новичков, потому что вы мормон, или хотя бы из-за Сергачева.

Переезд должен пойти на пользу франшизе – как минимум теперь владелец команды заинтересован хоккеем, а не скандалами. «Юта» выменяла Михаила Сергачева и Джона Марино – теперь оборона смотрится достойно. Коннор Ингрэм уже показал, что справляется с ролью первого вратаря. Логан Кули – один из основных претендентов среди молодежи на прорыв по сравнению с прошлым сезоном. Места в плей-офф, вероятно, «Юте» не останется, но интересно будет точно.

В деле свой любимый клуб вы увидите уже совсем скоро – полноценно регулярный чемпионат НХЛ-2024/25 стартует на этой неделе.

