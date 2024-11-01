Орлов сделал ассист на победный гол в матче с «Бостоном». У защитника 1+3 в 9 играх
Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче с «Бостоном» (8:2).
На 18-й минуте защитник «Каролины» ассистировал Джексону Блэйку, забившему победный гол в игре чемпионата НХЛ.
Всего в 9 матчах сезона на счету Орлова 4 (1+3) очка.
Сегодня за 20:11 (3:06 – в меньшинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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