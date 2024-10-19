Наместников – 44-й россиянин в НХЛ с 300+ очками. Орлов ранее в этом сезоне стал 43-м – и 8-м защитником в этом списке

Владислав Наместников – 44-й россиянин в НХЛ с 300+ очками.

Форвард «Виннипега » впервые в карьере в НХЛ набрал 4 очка за матч – гол и 3 результативные передачи в игре против «Сан-Хосе» (8:3).

За карьеру в рамках регулярных чемпионатов у 31-летнего россиянина стало 302 (127+175) очка в 712 играх.

Наместников – 44-й российский игрок в истории лиги, достигший отметки 300 очков. Он обошел Дмитрия Орлова из «Каролины» (301 очко в 794 играх, 70+231) и занимает 43-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.

33-летний Орлов ранее в этом сезоне стал 8-м российским защитником с 300+ очками в лиге.

Выше идут Сергей Гончар (811 баллов в 1301 игре), Сергей Зубов (771 в 1068), Андрей Марков (572 в 990), Алексей Житник (471 в 1085), Владимир Малахов (346 в 712), Олег Твердовский (317 в 713) и Борис Миронов (307 в 716, 42-е место в общем списке).