Свечников забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом», Орлов – 1-ю, поразив пустые ворота
Андрей Свечников и Дмитрий Орлов забросили шайбы в матче с «Сиэтлом».
Игроки «Каролины» отметились в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Кракена» (4:1).
24-летний Свечников открыл счет на 5-й минуте матча при игре в большинстве.
В активе нападающего (20:15, 8:06 – в большинстве, «0», 5 бросков в створ, 5 мимо и малый штраф) стало 6 (2+4) баллов в 7 играх в сезоне при полезности «минус 1».
33-летний Орлов отличился на 59-й минуте, поразив пустые ворота.
У защитника (18:40, 2:37 – в меньшинстве, «+1», 1 бросок в створ, 2 мимо и 1 перехват) стало 3 (1+2) очка в 7 играх при полезности «+3».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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