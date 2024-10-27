Свечников забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом», Орлов – 1-ю, поразив пустые ворота

Андрей Свечников и Дмитрий Орлов забросили шайбы в матче с «Сиэтлом».

Игроки «Каролины» отметились в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Кракена» (4:1).

24-летний Свечников открыл счет на 5-й минуте матча при игре в большинстве.

В активе нападающего (20:15, 8:06 – в большинстве, «0», 5 бросков в створ, 5 мимо и малый штраф) стало 6 (2+4) баллов в 7 играх в сезоне при полезности «минус 1».

33-летний Орлов отличился на 59-й минуте, поразив пустые ворота.

У защитника (18:40, 2:37 – в меньшинстве, «+1», 1 бросок в створ, 2 мимо и 1 перехват) стало 3 (1+2) очка в 7 играх при полезности «+3».