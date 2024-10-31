«Плохо, что Овечкин забросил всего две шайбы. Надо было хет-трик делать». Кузнецов о дубле форварда «Вашингтона»
Евгений Кузнецов отреагировал на первый дубль Александра Овечкина в сезоне.
Капитан «Вашингтона» забил два гола в матче с «Рейнджерс» (5:3).
«Плохо, что Овечкин забросил всего две шайбы. Надо было хет-трик делать.
Если серьезно, Саня молодец. Желаю ему удачи и успеха», – сказал нападающий СКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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