Третьяк о Дне хоккейного вратаря: «Поздравил Бобровского, Василевского и других, потом провел тренировку для их преемников. В НХЛ 11 российских голкиперов, там востребованы самые лучшие»
«Символично, что День хоккейного вратаря мы отметили особенно интенсивными занятиями в школе вратарей (имени Владислава Третьяка – Спортс’‘).
С утра я лично поздравил с профессиональным праздником наших российских голкиперов – Сергея Бобровского, Андрея Василевского и многих других, а потом вышел на лед – провести очередную тренировку для их преемников.
Надеюсь, что среди парней и девчонок, попавших в этом году в школу вратарей, занимаются будущие звезды, победители самых престижных хоккейных турниров планеты.
11 российских голкиперов выступают в НХЛ, где востребованы только самые лучшие. В нашей стране постоянно появляются новые имена.
В этом году 21-летний Илья Набоков провел фантастический плей-офф и сделал свою команду чемпионом России. 22-летний Артемий Плешков поставил рекорд по длительности сухой серии в дебютных матчах за сборную.
Все прекрасно знают, каких успехов достиг Бобровский – самый ценный, по моему мнению, игрок сезона НХЛ. Радует, что наши ребята на взлете. Опытные блистают, молодые стремятся выйти на их уровень.
Очень важно прививать молодежи правильное отношение к тренировкам, обучать их новым упражнениям и методам эффективной работы над собой.
В возрасте 14-15 лет эти знания могут стать толчком для выхода на новый уровень, для превращения в профессионалов, в ключевых игроков своих команд, в том числе и сборных.
От всей души поздравляю с праздником всех вратарей, а также тренеров, работающих с игроками этого амплуа. В наше время голкипер – это 60% успеха команды.
Поэтому так важно уделять внимание игрокам этого амплуа, поддерживать их и создавать условия для развития», – сказал экс-вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.
Ротенберг поздравил с Днем хоккейного вратаря: «Можно смело говорить, что у нас сильнейшая вратарская школа в мире. Наши вратари становятся легендами и выигрывают Олимпиады и ЧМ»
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