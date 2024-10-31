Третьяк о Дне хоккейного вратаря: «Поздравил Бобровского, Василевского и других, потом провел тренировку для их преемников. В НХЛ 11 российских голкиперов, там востребованы самые лучшие»

Владислав Третьяк поздравил российских вратарей с профессиональным праздником.

«Символично, что День хоккейного вратаря мы отметили особенно интенсивными занятиями в школе вратарей (имени Владислава Третьяка – Спортс’‘).

С утра я лично поздравил с профессиональным праздником наших российских голкиперов – Сергея Бобровского, Андрея Василевского и многих других, а потом вышел на лед – провести очередную тренировку для их преемников.

Надеюсь, что среди парней и девчонок, попавших в этом году в школу вратарей, занимаются будущие звезды, победители самых престижных хоккейных турниров планеты.

11 российских голкиперов выступают в НХЛ, где востребованы только самые лучшие. В нашей стране постоянно появляются новые имена.

В этом году 21-летний Илья Набоков провел фантастический плей-офф и сделал свою команду чемпионом России. 22-летний Артемий Плешков поставил рекорд по длительности сухой серии в дебютных матчах за сборную.

Все прекрасно знают, каких успехов достиг Бобровский – самый ценный, по моему мнению, игрок сезона НХЛ . Радует, что наши ребята на взлете. Опытные блистают, молодые стремятся выйти на их уровень.

Очень важно прививать молодежи правильное отношение к тренировкам, обучать их новым упражнениям и методам эффективной работы над собой.

В возрасте 14-15 лет эти знания могут стать толчком для выхода на новый уровень, для превращения в профессионалов, в ключевых игроков своих команд, в том числе и сборных.

От всей души поздравляю с праздником всех вратарей, а также тренеров, работающих с игроками этого амплуа. В наше время голкипер – это 60% успеха команды.

Поэтому так важно уделять внимание игрокам этого амплуа, поддерживать их и создавать условия для развития», – сказал экс-вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

Ротенберг поздравил с Днем хоккейного вратаря: «Можно смело говорить, что у нас сильнейшая вратарская школа в мире. Наши вратари становятся легендами и выигрывают Олимпиады и ЧМ»