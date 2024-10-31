Ротенберг поздравил с Днем хоккейного вратаря: «Можно смело говорить, что у нас сильнейшая вратарская школа в мире. Наши вратари становятся легендами и выигрывают Олимпиады и ЧМ»

Роман Ротенберг поздравил с Днем хоккейного вратаря.

Главный тренер СКА выложил совместную фотографию с экс-вратарем сборной СССР и президентом ФХР Владиславом Третьяком.

«31 октября отмечается День хоккейного вратаря.

Про стражей ворот не зря говорят, что они – половина команды. Это особенное амплуа, требующее огромной концентрации, психологической устойчивости, выносливости и особенных умений. Я рад поздравить всех, кто выбрал для себя вратарский путь! В особенности, конечно, вратарей системы СКА и юных воспитанников нашей академии. На вас лежит большая ответственность, и, уверен, вы всегда помните об этом.

Думаю, можно смело говорить, что у нас сильнейшая вратарская школа в мире. Наши вратари становятся легендами и выигрывают Олимпиады, чемпионаты мира и клубные турниры. Важно, что есть преемственность поколений – от неповторимых Владислава Третьяка и Николая Пучкова до Андрея Василевского и действующего обладателя Кубка Стэнли Сергея Бобровского. Уверен, что и на смену нашим сегодняшним героям придут новые, такие же талантливые и трудолюбивые.

Здоровья, успехов в каждом матче, и пусть шайба чаще оказывается в ловушке. С праздником!» – написал Ротенберг .